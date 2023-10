Luxemburg. Emisiune de radio în limba română. ES Livia Rusu: „Am lucrat cu colegii încă de la începutul mandatului meu!”/ VIDEO

„Începând cu luna martie a acestui an în Luxemburg funcționează o emisiune de radio în limba română. Este un proiect la care eu am ținut foarte mult și la care am lucrat împreună cu colegii e la începutul mandatului meu și mă bucur să-l văd prinzând viață și lucrând în beneficiul românilor și al comunității românești din Luxemburg și din Marea Regiune.” a declarat ES Livia Rusu.

Toate elementele care conturează identitatea unei națiuni sunt prezente la Luxemburg

„Nu putem pierde din vedere elementul religios. Există o biserică ortodoxă înființată în 1995 și subordonată ierarhic Mitropoliei Ortodoxe a Germaniei, Europei Centrale și de Nord și o biserică evanghelică românească, subordonată Bisericii Evanghelice de la Bruxelles. Toate elementele care conturează identitatea unei națiuni cred că sunt prezente în Luxemburg și extrem de active, în ciuda faptului că există o comunitate mică comparativ cu alte state.” A precizat ambasadorul României în Luxemburg, exclusiv pentru DC Media Group.

