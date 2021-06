Ludovic Orban, săgeți către Florin Cîțu: Eu deja am adus un suflu nou în PNL

Ludovic Orban a răspuns susținătorilor lui Florin Cîțu care spun că partidul are nevoie de o schimbare. Președintele PNL a prezentat o serie de nume și a spus că el a adus un suflu nou în partid.



„Eu deja am adus un suflu nou în PNL. Față de momentul în care am fost ales președinte, au apărut multe fețe noi, de la Siegfried Mureșan, până la Cristi Băcanu sau Violeta Alexandru. Am susținut foarte mulți tineri, uitati-vă la grupul parlamentar din Camera Deputaților”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.



Vicepreședintele PNL Florin Roman a fost cel care a lansat ideea conform căreia PNL are nevoie de un suflu nou.

„Lucrurile sunt simple: până și retrograzii din PSD s-au lepădat de Nastase și Dragnea. Iar PNL are nevoie de un suflu nou în 2024”, a spus Roman, care astfel s-a poziționat în tabăra lui Cîțu, scrie Mediafax.

Orban, despre liderii PNL care apar alături de Cîţu: Nu i-au reprezentat pe cei din filialele lor

Președinții de organizații județene care au fost prezenți la lansarea candidaturii lui Florin Cîțu la șefia partidului „au fost în poză”, însă nu i-au reprezentat pe colegii lor din filiale, spune Ludovic Orban.

„Eu sunt un democrat. Pentru mine democrația înseamnă să respecți voința oamenilor pe care îi reprezinți. În câteva filiale voința membrilor a fost exprimată prin vot fie în Biroul Politic Județean, fie în Colegiul Director Județean, voturi de susținere a candidaturii mele”, spune Ludovic Orban. Ludovic Orban spune că liderii locali nu au reprezentat opțiunea filialelor



„Președinții care au fost în poză, au fost în poză, nu i-au reprezentat pe colegii lor din filialele respective, care și-au exprimat o altă opțiune. De altfel, în acea poză sunt 17 președinți de filiale, aș face această mențiune, în niciuna dintre filiale nu se dăduse un vot pentru susținerea lui Florin Cîțu, iar în cinci dintre ele se dăduse un vot de susținere a candidaturii mele”, adaugă Ludovic Orban. (VEZI ȘTIREA AICI)



Consiliul Național al PNL a stabilit că pe 25 septembrie va avea loc congresul partidului. Până în prezent, pentru funcția de președinte al PNL au anunțat că vor candida Ludovic Orban și Florin Cîțu.

Cîțu și-a anunțat candidatura

Duminică, 30 mai, premierul Florin Cîțu a anunțat, înainte de începerea Consiliului Național al PNL, că a decis să candideze la șefia partidului. Până atunci, Ludovic Orban era singurul candidat anunțat.

„Fac acest anunț important pentru partid, România și pentru mine. Am decis să mă înscriu în competiția pentru președinția PNL. Le mulțumesc celor care au crezut în mine. În octombrie 2016 am hotărât să intru în politică. Liberal convins, singura variantă pentru mine a fost PNL.”, a declarat Florin Cîțu.

El a precizat a intrat în competiția pentru șefia PNL pentru că partidul are nevoie de un suflu nou. Cîțu i-a chemat toți liberalii alături de el și le-a promis că se va asigura că PNL va fi opt ani la guvernare. „Voi câștiga, nu există altă variantă”, a mai declarat Cîțu, despre competiția cu Ludovic Orban.