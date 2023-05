Ludovic Orban, plângere penală împotriva Guvernului, pentru că refuză organizarea de alegeri parţiale în mai multe localităţi

Pe 28 aprilie, Orban îi adresa premierului Nicolae Ciucă o "scrisoare avertisment", ca un "ultim demers" de a determina Guvernul să organizeze alegeri locale în 57 de localităţi unde este vacantă funcţia de primar, avertizându-l că, în cazul în care va continua să persiste "în atitudinea de nesocotire a legii", va sesiza Parchetul privind săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu şi de împiedicare a exercitării drepturilor electorale.



Demersul vine după ce Ludovic Orban a câştigat, pe 17 martie, la Curtea de Apel Bucureşti, un proces împotriva Guvernului, obţinând în instanţă obligarea Executivului la organizarea alegerilor locale parţiale în localităţile în care mandatele de primar au fost declarate vacante sau în care consiliul local a fost dizolvat.



"Astăzi, am ajuns în situaţia de a formula o plângere penală împotriva membrilor Guvernului, pentru încălcarea grosolană a legii, pentru încălcarea Constituţiei şi pentru călcarea în picioare a dreptului de vot, care este fundamentul democraţiei. Am ajuns în acest punct ca urmare a unui lung şir de demersuri publice oficiale, pe care le-am făcut către membrii Guvernului: de la declaraţii politice, declaraţii în Parlament, solicitări publice, până la plângerea prealabilă pe care am formulat-o către membrii Guvernului, prin care le-am solicitat organizarea alegerilor şi am anunţat că, în caz contrar, voi ataca în instanţă. Am atacat în instanţă, am câştigat pe fond. Curtea de Apel a arătat că România este un stat de drept şi că Guvernul este primul care trebuie să respecte legea. Am adresat în urmă cu 3 săptămâni o scrisoare deschisă membrilor Guvernului, în frunte cu premierul Ciucă, în care am revenit cu solicitarea de a respecta Constituţia şi de a organiza alegeri la conducerea localităţilor unde sunt vacante poziţiile de primar. Nu am primit niciun răspuns, au refuzat sistematic să răspundă la orice fel de întrebare", a declarat Orban la sediul Parchetului General.



Liderul Partidului Forţa Dreptei a adăugat că refuzul de organiza alegeri reprezintă o faptă gravă, care creează prejudicii majore comunităţilor locale, care sunt astăzi conduse de oameni care nu au niciun fel de legitimitate.



"Nu e vorba doar de localităţi mici, e vorba de Sectorul 5 din Capitală, de municipii cum sunt Băileşti, Lugoj, oraşe - Turceni, Sângeorz-Băi. O asemenea bătaie de joc la adresa democraţiei, aşa cum a făcut acest Guvern, nu s-a întâmplat niciodată. Repet, demersurile mele pentru respectarea legii, pentru respectarea democraţiei, făcute către Guvern, au la ora actuală un an jumate şi am ajuns să fac acest ultim pas şi anume să formulez plângere penală, pentru că Guvernul a demonstrat clar că nu are intenţia de organiza alegeri, nu are intenţia să respecte legea şi săvârşeşte în mod clar atât infracţiunea de împiedicarea exercitării drepturilor electorale, cât şi infracţiunea de abuz în serviciu", a spus Orban, scrie Agerpres.

