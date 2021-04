Lucian Viziru, în vizorul Poliției din Germania. Ce trebuie să facă pentru a nu-l trimite înapoi în România: Am crezut că mă împușcă polițistul când m-a oprit

Cum arată și cu ce se ocupă Lucian Viziru, la șapte ani după mutarea definitivă din România: A fost visul meu

Celebrul actor care a făcut furori în telenovelele românești din anii 2000 a luat o decizie radicală în urmă cu șapte ani și a plecat alături de familie din România.

Lucian Viziru spune că s-a obișnuit cu viața din Germania, dar cel mai mult i-a luat să se deprindă cu corectitudinea și exigența nemților. Făcând o paralelă dintre cele două state, vedeta a mărturisit că se diferențiază foarte mult țara natală de țara care l-a adoptat.

Ce trebuie să facă pentru ca Germania să nu-l trimită acasă, în România

"Fac extraordinar! Suntem în Germania, sănătoși. Este cu totul și cu totul altă viață. Nu mai sunt telenovele, baruri, cafenele, acum am munca în stilul nemțesc. Nu-mi iese de fiecare dată punctualitatea, dar mă străduiesc, altfel Germania mă trimite din nou în România.

Cursurile sunt suspendate, iar eu stau pe tușă cam din octombrie. În sala de tenis nu se poate, afară e frig. Nu e nici rău pentru că am timp de petrecut cu familia, dar n-ai unde să mergi. Disciplina s-a schimbat de când am venit aici, în primul rând trebuie să respecți legea.

Mama a fost infectată cu COVID-19, atunci mi-a fost frică să nu o pierd, chiar a fost foarte rău. După 10 zile au dat-o afară din spital pentru că nu aveau suficiente paturi, dar acum e bine și sper așa să fie în continuare", a spus Lucian Viziru, în emisiunea La Măruță.

Lucian Viziru, în vizorul Poliției din Germania

Lucian Viziru a recunoscut că nu a respectat întotdeauna regulile de circulație, motiv pentru care a strâns câteva amenzi, însă a învățat din aceste întâmplări și consideră că nicio țară nu poate funcționa așa cum trebuie dacă oamenii nu țin cont de lege.

"Lumea se ține de reguli, spre deosebire de România. Disciplina, în primul rând, pentru că aici altfel n-ai cum. Trebuie să înveți să te ții de reguli, să respecți legea, pentru că mi-am luat amenzi pentru nepurtat de centură, de exemplu, pentru parcat neregulamentar.

Te costă, nu te costă mult, 10-15, am vorbit și la telefon odată, 125 de euro, am crezut că mă împușcă polițistul când m-a oprit pe stradă: Lasă telefonul jos din mână. Mi-am pierdut și carnetul, la un moment dat, am mers o lună cu bicicleta. Dar înveți din chestiile astea și trebuie să te supui regulilor, pentru că de-asta le merge lor bine și nouă mai puțin bine, că ei se țin de chestiile astea", a mai spus el.