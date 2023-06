Loto 6/49.  Rezultatele tragerilor de joi, 29  iunie, 2023

LOTO. Joi, 29 iunie, 2023, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de duminică, 25 iunie, Loteria Romana a acordat peste 20.900 de castiguri in valoare totala de peste 52 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 500.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 25.06.2023, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 29.06.2023, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

LOTO. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,61 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,87 milioane de lei (peste 1,38 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 614.000 de lei (peste 123.900 de euro), iar la categoria a III-a este un report in valoare de peste 45.100 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 22.000 de lei.

LOTO. La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 423.700 de lei (peste 85.500 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 47.000 de lei.

LOTO. La tragerea Loto 6/49 din 25.06.2023, s-a castigat la categoria I cel mai mare premiu din istoria acestui joc in valoare de 50.096.011,76 de lei (peste 10,10 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 76-081 din Bucuresti, Sectorul 6. Biletul a fost completat astfel: in zona A cu schema redusa cod 50, in zona B s-au jucat 7 numere si in zona C, de asemenea, s-a jucat schema redusa cod 50, in total 67 de variante, pretul biletului fiind de 469,50 de lei.

LOTO. Pe langa premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au inregistrat si 23 de castiguri de categoria a III-a in valoare totala de 9.791,1 de lei si 24 de castiguri de categoria a IV-a in valoare totala de 720 de lei.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 s-a castigat un premiu la categoria a II-a in valoare de 91.177,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Satu Mare.

LOTO. La tragerea Noroc s-a castigat un premiu la categoria a II-a in valoare de 289.288,44 de lei. Biletul norocos au fost jucat la o agentie din Panciu, judetul Vrancea. La acelasi joc s-a castigat un premiu la categoria a III-a in valoare de 57.970,80 de lei. Biletul norocos au fost jucat la o agentie din Galati.

Numerele extrase, joi, 29 iunie, 2023:

