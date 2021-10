Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 24 octombrie, 2021. La Joker, report de peste 6,18 milioane de euro

LOTO. La tragerile de joi, 21 octombrie, Loteria Romana a acordat 21.493 de câștiguri în valoare totală de peste 9,12 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 500.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de joi, 21 octombrie, pentru tragerea Loto 6/49 de duminica, 24 octombrie, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,53 milioane lei (peste 511.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,56 milioane lei (aproximativ 6,18 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 23.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 221.200 de lei (peste 44.700 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 15.200 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 42.400 de lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

Reamintim faptul ca la tragerea Loto 6/49 de joi, 21 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 7.646.117,84 lei (aproape 1,55 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-012 din Galati si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 5,50 lei.

La tragerea Joker de joi, 21 octombrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 383.015,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Turda, jud. Cluj si a fost completat cu doar o varianta simpla la Joker.

Numerele extrase, duminică, 24 octombrie, 2021:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus