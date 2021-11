Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de  duminică, 14 noiembrie, 2021. La Joker, report de peste 6,23 milioane de euro

LOTO. La tragerile de joi, 11 noiembrie, Loteria Romana a acordat 19.359 de câștiguri în valoare totală de peste un milion de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2 milioane de lei (peste 421.800 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 73.500 de lei (peste 14.800 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,77 milioane lei (peste 560.500 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,83 milioane lei (aproximativ 6,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 77.300 de lei (peste 15.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 196.800 de lei (peste 39.700 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 25.500 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este un report in valoare de peste 455.300 de lei (peste 92.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 35.700 de lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de joi, 11 noiembrie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 79.060,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Campina, judetul Prahova si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

LOTO. La tragerea Joker de joi, 11 noiembrie, la categoria a III-a s-au inregistrat doua castiguri a cate 61.905,79 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie din Resita, judetul Caras Severin si a fost completat cu doua variante la Joker. Pe langa castigul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut si un castig de categoria a IV-a, in total 62.426 lei. Cel de-al doilea bilet castigator a fost jucat la o agentie din Satu Mare si a fost completat cu 10 variante la Joker. Pe langa castigul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut si patru castiguri de categoria a IV-a, in total 63.986,63 lei.

Numerele extrase, duminică, 14 noiembrie, 2021:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus