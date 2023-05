Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 14 mai, 2023

LOTO. Duminică, 14 mai, 2023, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile de joi, 11 mai Loteria Romana a acordat peste 15.500 de castiguri in valoare totala de peste 960.600 de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 38,83 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,29 milioane de lei (peste 1,27 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,49 milioane de lei (peste 912.800 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 101.000 lei (peste 20.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 91.400 de lei (peste 18.500 euro).

LOTO. La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 235.100 de lei (peste 47.700 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 11.000 de lei.Biroul Co

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a s-au inregistrat doua castiguri a cate 101.767,24 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucat la o agentie loto din Moreni, jud. Dambovita, respectiv la o agentie loto din Ploiesti.

Numerele extrase, duminică, 14 mai 2023:

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:

