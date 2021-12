Loredana "nu am operații estetice", 2012 vs. 2021. Ce se întâmplă când "mama natură care a dotat-o" e în concediu. Imaginea care o dă de GOL

Loredana Groza a publicat astăzi o imagine cu ea din anul 2012, de pe vremea când era jurat al emisiunii "Vocea României".

Ei bine, se pare că la 9 ani diferență, Loredana nu a schimbat doar postul TV, trecând de la PRO TV la Antena 1, în juriul emisiunilor "X Factor" și "Next Star", ci și ținutele, înfățișarea și pozițiile din care se pozează.

Lori din Onești, așa cum a fost supranumită după maneaua lansată anul acesta alături de câțiva dintre cei mai cunoscuți interpreți de manele din România, s-a transformat complet în ultimii ani.

Dacă în 2012 apărea în fața publicului îmbrăcată decent, în 2021 stilul ei vestimentar a avut de suferit... la fel ca imaginea ei generală în ochii publicului care o critică constant. Dacă în 2021 punea accentul pe voce, în 2021 pune accentul pe... suflet, scoțându-l în evidență în majoritatea fotografiilor pe care le publică.

Ajunsă la 51 de ani, artista a fost des criticată și acuzată că ar fi apelat la operațiile estetice, însă a negat aceste informații în repetate rânduri, doar că ceea ce nu-și dă seama Loredana este că televizorul și imaginile pe care le publică din trecut o cam dau de gol.

Dacă în imaginile pe care le publică pe rețele de socializare arată perfect și vrea să pară cu 30 de ani mai tânără, cu o piele întinsă și o siluetă de invidiat, ridurile și anii ies în evidență pe chipul cântăreței care susține că "a avut noroc de la natură că s-a născut cu dotările de rigoare", atunci când apare pe micile ecrane, în emisiunile la care participă sau pe care le jurizează.

Recent, Loredana Groza a fost ținta unui număr de roast, iar momentul a fost difuzat la Antena 1. Pentru că la televizor filtrele nu pot interveni la fel ca pe Instagram, ba chiar deloc, Loredana Groza a apărut în fața publicului exact așa cum este ea, complet naturală pentru cei 51 de ani pe care încercă să-i ascundă mereu și cu ridurile pe care machiajul nu le acoperă.

Tot recent, artista a fost surprinsă nemachiată și needitată, un alt indiciu că "mama natură" mai intră și în concediu și o mai arată pe Loredana Groza dincolo de femeia fatală și imaginea de "sex-simbol" pe care o promovează.

De asemenea, dacă în 2012 era celebră pentru piesa "Apa", fredonată de o țară întreagă, în 2021 a lansat maneaua "Fericire", criticată de toți ascultătorii ei, un număr deloc mic.

"Ce bătrână arăta Loredana când era tânără", este comentariul care apare în majoritatea fotografiilor cu Loredana Groza din ultima vreme, detaliu spus în diferite forme de mai mulți internauți și întărit de imaginile cântăreței.

Deci, dacă "mama natură" chiar a fost așa de darnică și bună cu Loredana, făcând-o bătrână de tânără și tânără de (aproape) bătrână, cine nu și-ar dori să îmbătrânească mai repede?!

"Nicio operație estetică", susține ea cu tărie

"Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale.

Ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta. Sunt tratamente, sunt chestii total neinvazive care te ajută să fii wow. Și am avut de la natură noroc că m-am născut cu dotările de rigoare și n-am avut nevoie să completez, să vin cu jențile luate din oraș", a declarat Loredana Groza pentru Antena Stars.

"Întotdeauna mă reinventez şi e o continuă căutare, o continuă transformare", recunoaște ea totuși

"Oamenii încearcă să te atragă în turmă şi dacă cumva vrei să scoţi capul sau vrei să fii altfel, eşti întotdeauna criticat, pus la zid. Nu am de ce să răspund, nici la critici şi nici la laude, pentru că trebuie să fii întotdeauna zen. Munca înnobilează omul, deci nu am avut timp să am nicio apăsare. Resurse găsesc în dragoste, în muzică, în orice lucru care îmi place, care mă inspiră şi care îmi aduce lumină.

Întotdeauna mă reinventez şi e o continuă căutare, o continuă transformare. Fiecare proiect, fiecare cântec pe care îl fac e un nou început. Întotdeauna încerc să găsesc sunete noi, idei noi, poveşti, imagini, look-uri. Este cred un mesaj foarte pozitiv, despre puterea de a iubi, de a te dărui, de a te dedica în general pentru orice îţi place în viaţă. Şi cu trupul şi cu sufletul”, a declarat Loredana Groza, potrivit observatornews.ro.

Emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, la un pas să se închidă din cauza apariției Loredanei Groza

Dani Oțil a declarat că emisiunea a fost la un pas să se închidă din cauza faptului că Loredana Groza a venit cu decolteul la vedere, în emisiunea lor de matinal.

"Am avut trei momente care trebuie să intre în istorie. Momentul 1, am văzut undeva pe net că niște oameni au salvat de la tăiere curcanul, eu cu Răzvan am hotărât de un Crăciun să salvăm un porc. Se uitau oamenii la noi, ne dădeau oamenii la Cronica Cârcotașilor. Porcul nostru era spălat cu spumă, ca în filmele americane. Când eram cu Mihaela Rădulescu mergeam acasă și îi ziceam ceva, ea spunea că a făcut acest lucru cu 10 ani în urmă. Am adus porcul, care era foarte docil. Porcul a fost salvat prin vot.

Momentul 2, în emisiuni se întâmplă atâtea lucruri. Câteodată ai și invitați surpriză. Omul care se ocupă de invitați acum se ocupa și la Național. Și maestrul se plimba pe hol și spunea că trebuie să aibă un interviu la TVR, el nu a spus că e Național și am avut interviu.

Eram într-o situație, era o problemă delicată cu CNA. Oamenii ne dădeau plus valoare că e live, dacă greșeam se vedea că e de live. A venit un membru CNA la noi și trebuia să comentăm un film. Am pregătit interviul, ne gândeam că dacă ne împrietenim cu el zece ani nu mai aveam treabă. Am cerut caseta și a început filmul, era o imagine descriptivă și ne-am dat seama că era caseta greșită.

În emisiune sunt și probleme cum ar fi.., această emisiune era să se închidă pentru că nu este normal ca sânii Loredanei Groză să apară cu sânii la vedere într-o emisiune de matinal. Oamenii de acasă ne-au scris cu sutele. Cred că pe locul 1 sunt sânii Loredanei Groza. Nu vrei să știi la câte lucruri trebuie să răspundem. Cineva trebuie să răspundă la sute de lucruri la câte te gândești", a dezvăluit Dani Oțil, în podcastul lui Speak.

Urmăritorii Loredanei Groza, revoltați de aparițiile vedetei pe Instagram: Uite-o pe tanti! Mincinoaso, vezi că ți se vede tăietura!

- "Faptul că o femeie își dorește sa arate ca în tinerețe nu este un păcat, dar atunci când nu recunoaște ca a apelat la mijloace chirurgicale pentru a-și păstra Frumusețea este o jignire la intelectul celor din jur, mai ales când diferențele sunt evidente!"

- "O sa-ți crească nasul la loc... la câte minciuni spui!"

- "Toate femeile sunt invidioase pe corpul tău sexy și mișto"

- "Chiar se "vede" ca nu ai nici o operație. Invidioșii vorbesc, ce sa le faci"

- "Mincinoaso"

- "Zici că nu ai nicio operație?"

- ""Uite-o pe tanti "Roledana" fără silicoane". N-ai cum"

- "nu am operații estetice, nici liftinguri”, a spus ea"

- "Vezi ca ti se vede tăietura de sub sân..."

- "Va apărea cât de curând la eșecuri! Arata deformata, nici frumos, totul artificial. Și din păcate, sa recunoaștem, nici muzical nu a făcut nimic remarcabil în afara de manele și muzica de petrecere! A ajuns sa se tăvălească pe masa celor de la Chef la cuțite! Rușinos. Oricum are destule relații de participa la fel și fel de emisiuni nu de se face de ras prin insistenta și vulgaritate!"

- "Și zice ca nu si a făcut nicio operație estetica!! Rahat....pe cine prostește? Era ok dacă recunoștea măcar, dar asa..."

- "Ești foarte frumoasă, dar sa nu mai spui niciodată ca nu ai nici o intervenție chirurgicala. Multe femei se vor simți frustrate că de ce ele nu arata nici măcar 10 % ca tine când înaintează în vârstă și nu numai."

- "Tu si Kylie Jenner ce mai mințiți că nu vă tăiați"

- "Loredana! Ce ai fost si ce ai ajuns!"

- "Femeie bătrână, ai înnebunit"

- "Vai de capul tău, așa nu mai pozase-i "

- "Te-ai tâmpit de tot!"

- "Urât!! Majoritatea fanilor te disprețuiesc pentru felul în care te expui"

- "Nu e incomod sa dormiți cu cizmele alea?"

- "Disperarea goliciunii a pus stăpânire pe tine.. cred că-i de vină vârsta, care din păcate nu ocolește pe nimeni, indiferent de meserie... păcat că nu lași ca publicul care te-a adorat să rămână cu acea imagine frumoasă, plăcută și de bun simț pe care o aveai. Oricum, nu poți sta pe aceeași treapta cu tinerele fete de 20 de ani...sau cu fiica ta"

- "Păcat, ai ajuns sa cerșești atenția astfel când ai văzut că ai pierdut-o. Urât, foarte urât. Toată stima pentru anii de muncă, care o să se ducă pe apa sâmbetei dacă tot încerci să-ți faci o imagine gen Loredana Chivu"

- "Să înțeleg că încerci să o imiți pe Madona, dar din păcate nu-ți iese!"

- "Altele din zdrențe ajung vedete...de ce sa nu fie și invers posibil. Pandemia e vinovată!"

- "Cam prea îndrăzneață tanti Lore"

- "Ești leșinată după atenție…"

- "Așa nu prea e de bun gust, dar dacă vrei atenție, o ai. Cred că la fel ca Madonna, mergi pe zona Porno Style. E un nou trend printre vedete"

- "Nu pot să spun decât că la ora actuală sunteți singura vedetă care apare dezbrăcată, că nici măcar J. Lo nu vă egalează, dar sunteți prea ostentativă și nu înțeleg unde vă este trauma copilăriei. Vă doresc multe consultații la un psiholog, că mai aveți un pic și ne arătați și peșterica!".

Acest articol reprezintă o opinie.