"Am acceptat să îi fiu soție, deși știam amândoi că nu sunt îndrăgostită". Lora, despre căsnicia cu Dan Badea: S-au făcut mulți bani pe suferința mea și a familiei mele

"Regret că am avut acea experiență (n.r. căsnicia cu Dan Badea). Nu pentru că nu a funcționat, ci pentru tot ce s-a întâmplat după. Mi s-a atribuit rolul negativ din dorința de răzbunare, dar și din faptul că presa a favorizat pe cine era dispus să creeze o poveste în care fata care are succes nu e chiar așa de bună cum pare. Rolul de femeie care a reușit "datorită bărbatului", el o „victimă care i-a cumpărat casă și mașină, pentru ca apoi să fie trădat și părăsit pentru cel mai bun prieten al lui (îmi vine să râd)", a fost înspăimântător de ușor de asimilat de publicul pe care, până în acel punct, îl divinizam.

"S-au făcut mulți bani pe suferința mea și a familiei mele"

M-am trezit și cu "cea mai bună prietenă", după 5 poze pe Facebook, pe care, evident, am trădat-o când "i-am furat fostul iubit". Încă mi se pare ireal că, deși munca mea era la vedere, cumva eu eram "întreținută". Dacă faci un calcul simplu, era matematic imposibil să fie așa. A fost atât de nedrept tot ceea ce am trăit o perioadă lungă de timp, încât pur și simplu nu am mai considerat că merita cineva acces la adevărul nostru. Se spune că ce este mai la îndemână să creadă cineva, ce e mai familiar sau apropiat de temerile lui aia va crede.

S-au făcut mulți bani pe suferința mea și a familiei mele și încă mă doare când mă gândesc că nimănui nu i-a păsat că aveam o mamă bolnavă, care s-a consumat enorm când primea cele mai urâte mesaje despre copilul ei", a mărturisit Lora.

"Am acceptat să îi fiu soție, deși știam amândoi că nu sunt îndrăgostită"

"Eu am fost sfătuită de asistentul care mi-a pus o perfuzie, după un teribil șoc emoțional, să merg și să mă vadă un doctor, prieten cu el, care în acel moment era la spitalul de psihiatrie. Când am ajuns în față și am văzut ce fel de oameni, cu ce fel de suferințe intră acolo, pur și simplu m-am trezit. Eu am clacat când m-am trezit fără logodnic, fără casă, fără bani și fără un plan. Am ajuns la cel mai jos nivel, pentru că am iubit un om de o cruzime șocantă pentru mine.

Pe fondul ăla, am făcut următoarea și mai mare greșeală. Am crezut în prietenia sinceră a unui bărbat și, după două luni, am acceptat să îi fiu soție, deși știam amândoi că nu sunt îndrăgostită. Eram atât de fericită că sunt vie și că cineva vrea să îmi fie bine, încât am crezut când mi s-a spus că iubirea vine în timp. M-am bucurat că aveam înțelegere și mă puteam ocupa de cariera mea. Dar m-a costat asta pe toate planurile, am plătit un preț și mai mare" a mai spus artista.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News