Liga Naţiunilor: Bosnia - România, echipele de start

Singurii care au fost păstraţi sunt portarul Niţă, fundaşii Rus şi Chiricheş şi mijlocaşul Răzvan Marin. Noutăţile selecţionerului sunt fundaşii laterali Cristian Manea şi Mario Camora, un al treilea fundaş central, Andrei Burcă, mijlocaşii Marius Marin şi Alexandru Cicâldău, precum şi mijlocaşul ofensiv Alexandru Maxim şi atacantul George Puşcaş.

La Bosnia, fundaşul dreapta este Mateo Susic (CFR Cluj). Din echipa de start nu lipseşte atacantul Edin Dzeko (Inter Milano), însă playmaker-ul Miralem Pjanic este rezervă.

Echipele de start:

Bosnia-Herţegovina: 12. Ibrahim Sehic - 4. Mateo Susic, 16. Anel Ahmedhodzic, 6. Sinisa Sanicanin, 2. Eldar Civic - 21. Sanjin Prcic, 13. Gojko Cimirot, 14. Amer Gojak - 20. Miroslav Stevanović, 11. Edin Dzeko (căpitan), 23. Haris Duljevic.

Selecţioner:

Ivailo Petev. Rezerve: 1. Nikola Vasilj, 22. Nikola Cetkovic - 3. Vladan Danilovic, 5. Sead Kolasinac, 7. Muhamed Besic, 8. Nemanja Bilbija, 9. Smail Prevljak, 10. Miralem Pjanic, 15. Dino Hotic, 17. Luka Menalo, 18. Amir Hadziahmetovic, 19. Hrvoje Milicevic.

România: 1. Florin Niţă - 4. Cristian Manea, 17. Adrian Rus, 6. Vlad Chiricheş (căpitan), 15. Andrei Burcă, 3. Mario Camora - 14. Marius Marin, 8. Alexandru Cicâldău, 18. Răzvan Marin - 10. Alexandru Maxim - 9. George Puşcaş.

Selecţioner: Edward Iordănescu. Rezerve: 12. Horaţiu Moldovan, 16. Ştefan Târnovanu - 2. Andrei Raţiu, 5. Alexandru Creţu, 7. Denis Alibec, 11. Nicuşor Bancu, 13. Valentin Mihăilă, 19. Florin Tănase, 20. Sergiu Hanca, 21. Octavian Popescu, 22. Deian Sorescu, 23. Andrei Ivan.

Arbitru: Sascha Stegemann; arbitri asistenţi: Mark Borsch, Christian Gittelmann; al patrulea oficial: Robert Schroeder (toţi din Germania) Arbitru video: Benjamin Brand; arbitru asistent video: Soren Storks (ambii din Germania).

Citește și - Bosnia - România, primul meci după rușinea cu Muntenegru. Cicâldău promite o altă față a echipei

Mijlocaşul echipei naţionale de fotbal a României, Alexandru Cicâldău, a făcut mai multe promisiuni, luni, într-o conferinţă de presă, la Zenica, înaintea meciului cu Bosnia-Herţegovina, primul meci pentru tricolori de la dezastrul din Muntenegru.

'Într-adevăr, am început meciul (n.red. partida cu Muntenegru, pierdută cu 0-2) şi pe durata lui am avut aceea teamă de a încerca să facem mai multe lucruri. Nu cred că această echipă nu are valoare, cred că toată echipa ştie că avem valoare, doar că trebuie să facem lucrurile mai bine. Cred că avem lipsă de încredere puţin, pentru că nici în trecut nu am reuşit să ne calificăm şi asta ne apasă puţin', a spus Cicâldău.

Mijlocașul este convins că la partida cu Bosnia-Herţegovina, de marţi seara, România va arăta o altă faţă, uitând eşecul din prima partidă din Liga Naţiunilor, cu Muntenegru.

'Nu cred că sunt prea multe de spus, suntem conştienţi că nu am făcut jocul pe care ni-l doream, am încercat şi încercăm să îl lăsăm deoparte şi să ne concentrăm la meciul de mâine. Nu cred că eram dărâmaţi, eram dezamăgiţi, cum este şi normal după un astfel de meci. De când am intrat în vestiar, am gândit că trebuie să uităm acest meci şi să ne concentrăm pe următorul. Practic nu ne-au ieşit multe lucruri, de aia am spus că a fost un joc nereuşit.', a spus Cicâldău.

'Cu siguranţă vom schimba faţa echipei şi vom arăta un alt fotbal'

'Dar mâine cu siguranţă vom schimba faţa echipei şi vom arăta un alt fotbal. Calitatea şi curajul cu siguranţă o să le vedeţi începând de mâine, nu doar asta ne-a lipsit, sunt şi alte lucruri pe care nu le am făcut cum ar fi trebuit. Încercăm în fiecare zi să muncim foarte mult şi să arătăm o altă faţă a echipei naţionale. O echipă care să arate că poate să meargă la turneul final', a mai spus Alexandru Cicâldău. Vezi știrea inițială aici!

