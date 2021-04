Lidia Fecioru: Am avut vreo 30 de kilograme în plus

„Am slăbit când am început să-mi iubesc corpul. Am avut vreo 30 de kilograme în plus și spuneam că eu nu sunt grasă. (...) Am ajuns de la 90 de kilograme la 60 cu multă voință. Dar știi de ce? Pentru ca m-am îmbrăcat într-o rochie și soțul meu mi-a reproșat. Atunci mi-am dat seama că omul de lângă mine nu mă mai iubește deloc. Am slăbit, am divorțat” a povestit bioenergoterapeutul la Antena 3.

Pe Lidia Fecioru o vedeți în fiecare sâmbătă la emisiunea ”Adevăruri Ascunse” de la Antena 3 într-o formă de invidiat.