Liderul talibanilor transformă Afganistanul într-o închisoare pentru femei. ONU cere oprirea unor astfel de practici

„Spuneți că este o încălcare a drepturilor femeilor când le ucidem cu pietre”, a declarat Mullah Hibatullah Akhundzada într-un mesaj vocal, difuzat la televiziunea de stat în weekend, adresându-se oficialilor occidentali, relatează The Telegraph.

„Dar în curând vom pune în aplicare pedeapsa pentru adulter. Vom biciui femeile în public. Le vom ucide cu pietre în public”, a declarat el în cele mai dure comentarii ale sale de când a preluat Kabulul în august 2021.

„Toate acestea sunt împotriva democrației voastre, dar noi vom continua să o facem. Amândoi spunem că apărăm drepturile omului - noi o facem ca reprezentanți ai lui Dumnezeu, iar voi ca reprezentanți ai diavolului.”

Televiziunea de stat din Afganistan, aflată acum sub controlul talibanilor, difuzează mesaje vocale care pretind a fi de la Akhundzada, care nu a fost niciodată văzut în public în afară de câteva portrete vechi.

Se crede că acesta se află în sudul provinciei Kandahar, bastionul talibanilor. În ciuda promisiunii unui guvern mai moderat, talibanii au revenit rapid la pedepse publice dure, cum ar fi execuțiile publice și biciuirile, similare cu cele din timpul guvernării lor anterioare, la sfârșitul anilor 1990.

Organizația Națiunilor Unite a criticat cu fermitate talibanii și a cerut conducătorilor țării să oprească astfel de practici.

În mesajul său vocal, Akhundzada a afirmat că drepturile femeilor pentru care a pledat comunitatea internațională sunt contrare interpretării dure a legii Sharia de către talibani.

„Femeile vor drepturile despre care vorbesc occidentalii? Acestea sunt împotriva Sharia și a opiniilor clericilor, a clericilor care au răsturnat democrația occidentală”, a spus el.

„Le-am spus mujahedinilor că le spunem occidentalilor că am luptat împotriva voastră timp de 20 de ani și că vom lupta 20 și chiar mai mulți ani împotriva voastră”, a spus el, subliniind necesitatea rezistenței în opoziția față de drepturile femeilor în rândul soldaților talibani.

„Nu s-a terminat [când ați plecat]. Nu înseamnă că am sta acum și am bea ceai. Vom aduce Sharia pe acest pământ”, a adăugat el. „Nu s-a terminat după ce am preluat Kabulul. Nu, acum vom pune Sharia în acțiune.”

Femeile 'trăiesc în închisoare'

Comentariile sale au stârnit indignarea în rândul afganilor, unii cerând comunității internaționale să intensifice presiunea asupra talibanilor.

„Banii pe care îi primesc de la comunitatea internațională ca ajutor umanitar îi hrănesc doar împotriva femeilor”, a declarat Tala, o fostă funcționară publică, pentru The Telegraph din capitala Kabul.

„Ca femeie, nu mă simt în siguranță în Afganistan. Fiecare dimineață începe cu un baraj de notificări și ordine care impun restricții și reguli stricte femeilor, eliminând chiar și cele mai mici bucurii și stingând speranța într-un viitor mai luminos”, a adăugat ea.

„Noi, femeile, trăim în închisoare”, a spus Tala, „iar talibanii o fac mai mică pentru noi cu fiecare zi care trece”.

