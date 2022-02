Lia Olguța Vasilescu: Prețul spitalului din Craiova, umflat de trei ori în timpul Guvernului Cioloș

În emisiunea Sinteza Zilei de joi seara, la Antena 3, Lia Olguța Vasilescu, primar în Craiova, a făcut câteva declarații referitoare la prețul Spitalului Regional din Craiova, care ar fi crescut de trei ori în timpul Guvernului Dacian Cioloș:

„Inițial, spitalul de la Craiova costa 150 de milioane de euro?“, a întrebat Mihai Gâdea.

„Spitalul Regional, acum vorbim de alt spital“, a spus primarul Craiovei.

„Deci, în documente apărea că Spitalul Regional din Craiova costă 150 de milioane. Acum cât costă?“, a întrebat Mihai Gâdea.

„560 de milioane de euro“, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

„Care e diferența? Defalcat așa, în ce constau ăștia 500 de milioane?“, a intervenit Mugur Ciuvică.

„Deci 377 de milioane de euro construcția, proiectarea și dotarea spitalului ...“

„Bun, dar cum a crescut de la 150 de milioane la 560 de milioane?“, a insistat Mihai Gâdea.

„Eu vă spun că nu are cum să fie suma aceasta. Pentru noi a fost un șoc, în 2017, când am ajuns la guvernare și am luat cartoful ăsta fierbinte în mână, având consultanța asta, că trebuie să facem la suma asta, pentru că peste tot în lumea asta se construiește la 200 de milioane, nu la aproape 600.“, a spus primarul din Craiova.

„V-a dat cineva explicații de ce nu trebuie făcut spitalul cu 150 de milioane de euro, ci cu 500 de milioane?“, a întrebat Mihai Gâdea.

„Eu i-am întrebat pe miniștri: Domn’le, cum e posibil așa ceva? Adică CNI-ul făcea cu 150 de milioane, iar eu am lucrat cu ei la Craiova, am construit un stadion...“, a conchis Lia Olguța Vasilescu.

