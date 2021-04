Leslie Odom Jr., costum de 24k la OSCAR 2021. Brandul care i-a făcut ținuta, preferatul lui Donald Trump

GALERIE FOTO OSCAR 2021. Ținute BIZARE pe covorul roșu. Au dat paietele pe teniși și genți în formă de carne sau inimă reală

Pregătit să ia două premii, unul pentru "cel mai bun actor" în filmul "One Night in Miami" și altul pentru "cea mai buna muzică" pentru Speak Now, actorul în vârstă de 39 de ani s-a afișat alături de soția sa, Nicolette Robinson, într-un costum de aur cu două piepturi, de la Brioni, arată Daily Mail.

Costumul său strălucitor ar fi fost realizat cu "mătase placată în aur de 24k", care a dat un luciu metalic.

În schimb, soția lui, Nicolette, care a născut cel de-al doilea copil al cuplului în urmă cu o lună, a strălucit într-o rochie neagră.

Leslie a fost a patra persoană din patru ani care a fost nominalizată la Oscaruri de interpretare și compoziție în același an, în urma lui Mary J. Blige, Lady Gaga și Cynthia Erivo.

Donald Trump, împătimit al costumelor Brioni

Nu doar actorul Leslie Odom Jr. a făcut senzație cu ținuta de la Brioni.

Chiar dacă nu s-a afișat niciodată într-un costum de aur, Donald Trump este un client fidel al costumelor Brioni, conform brandului italian de îmbrăcăminte pentru bărbați, controlat de Kering.

La un moment dat, întrebați despre costumele făcute pentru Donald Trump, brandul a dezvăluit că toate ținutele pentru el sunt personalizate, "iar silueta și țesăturile îi respectă cerințele personale".