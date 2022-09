Lemnul de foc nu este o alternativă la gaz. Prețul a explodat față de 2021. Chiar și cu 40% mai scump

Lemnul de foc este mult mai scump acum decât anul trecut. Costurile pentru un metru cub de fag şi stejar au crescut cu peste 200 de lei în numai câteva luni. Tendinţa ascendentă se menţine şi pentru perioada următoare. Lemnul este folosit ca sursă alternativă de încălzire, în contextul exploziei preţurilor la gaze naturale şi curent electric, scrie Rador. Pe piaţa din Drobeta-Turnu Severin, preţul lemnului a crescut cu 40%. Regia de stat are preţuri accesibile, numai că nu poate acoperi cererea, acesta fiind motivul pentru care lemnul ajunge la cumpărători la tarife mult mai mari.

”Preţul este în jur de 260 de lei, până în jur de 300-320. Este vorba de lemn pe care Direcţia Silvică Mehedinţi îl are exploatat şi este depozitat pe marginea drumurilor forestiere”, a spus Sorin Nicolicioiu, directorul Direcţiei Silvice.

”Romsilva are nişte preţuri afişate destul de convenabile, dar nu poate acoperi din cauză că sistemul birocratic de achiziţie a lemnului a creat în mare măsură criza asta. Lemn este destul în România, mai mult decât îşi imaginează persoanele care nu se pricep; nu prea are acces omul de rând la el”, afirmă Eugen Teleguţă, managerul unei firme private.

Prețurile la lemn nu sunt nici acestea prietenoase cu buzunarul românilor. La cât au ajuns?

”Cred că în jur de 600-650. E mare, mai ales că atunci când cumperi de pe stradă, de la cineva, nici nu prea ştii bine ce cumperi”, a mai spus Teleguță.

Reprezentanţii Romsilva anunţă zilele acestea şi o majorare cu până la 7% a preţului lemnului.

Scumpirile la gaze au sărit de 70% în ultimul an

Gazele s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, în condiţiile în care tarifele au fost mai mari cu 70,64% în luna august a acestui an faţă de august 2021, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică, citate de Agerpres.



În topul mărfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari creşteri de preţ s-au aflat şi combustibilii, cu un avans al preţurilor de 31,48% în august 2022 faţă de august 2021, şi energia termică - plus 22,98%.



Alimentele care s-au scumpit cel mai mult în intervalul de referinţă au fost cartofii, cu creşteri de preţ de 54,34%, uleiul comestibil - 49,68% şi făina - 34,28%.



În sectorul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit transportul aerian - 33,91%, apă, canal salubritate - 21% şi transportul CFR - 20,92%. Serviciile de telefonie s-au ieftinit cu 0,94%, aceasta fiind şi sigura ieftinire în luna august din acest an faţă de august 2021.



De la lună la lună, în august cele mai importante creşteri ale preţurilor au fost consemnate la transportul aerian - 23,89%, zahăr cu 9,90%, untul cu 6,81% şi laptele de vacă - 5,56%.



Luna trecută au fost şi produse alimentare care s-au ieftinit: fructele proaspete cel mai mult, cu 1,32%, alte legume şi conserve de legume, cu 1,18% şi mălaiul, cu 0,02%. De asemenea, datele INS arată că tarifele la combustibili au fost mai mici cu 2,28%, la servicii de telefonie cu 0,9%, la transportul rutier cu 0,15% şi la abonamentele de televiziune cu 0,06%.



Rata anuală a inflaţiei a urcat la 15,32% în luna august a acestui an, de la 14,96% în iulie, în condiţiile în care preţurile mărfurilor alimentare au urcat cu 18,22%, cele ale mărfurilor nealimentare au fost mai mari cu 15,98%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,26%, conform datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Locuitorii Ţărilor de Jos cumpără lemne pentru la iarnă

Locuitorii din Ţările de Jos au început să se aprovizioneze masiv cu lemne de foc din cauza creşterii preţurilor la gaze, anunţă publicaţia Volksrant. Potrivit sursei publicaţiei, în viitorul apropiat, în ţară, lemnele de foc ar putea deveni o marfă rară. Unul dintre furnizori susţine că, până la sfârşitul verii, lemnele de foc s-ar putea să nu mai fie disponibile pentru vânzare, deoarece, de obicei, olandezii încep să cumpere lemn de foc abia în luna septembrie.

În plus, furnizorii se plâng de probleme legate de livrările de cherestea din Europa de Est. Din cauza sancţiunilor impuse Rusiei, exportul acestui produs a scăzut brusc. Totodată, organizaţia locală responsabilă cu terenurile forestiere a interzis folosirea arborilor din Olanda ca lemne de foc din cauza dioxidului de carbon degajat la arderea lemnului. Publicaţia raportează şi o creştere a preţurilor la lemne. Faţă de anul 2021, preţul lemnului de foc a crescut cu 50 de euro, precizează Volksrant. Anterior, s-a anunţat că, din cauza creşterii preţurilor la energie, şi locuitorii Estoniei au început să se aprovizioneze cu lemne de foc. Citește mai multe AICI

