Legea locuinței. La ce să fii atent atunci când îți cumperi un apartament. Verifică întâi dacă aceste condiții sunt respectate

Înainte de a vă cumpăra un apartament ar fi bine să citiți legea locuinței. Veți afla că fiecare spațiu de locuit trebuie să îndeplinească niște exigențe minimale. Așa vă veți asigura că nu dați banii pe ceva care nu este construit conform standardelor.

Astfel aflați că legea locuinței prevede că fiecare spațiu de locuit trebuie să aibă:

1. Acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie;

2. Spaţiu pentru odihnă;

3. Spaţiu pentru prepararea hranei;

4. Grup sanitar;

5. Acces la energia electrică şi apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere.

Câți metri pătrați trebuie să aibă un apartament în funcție de numărul de camere

Totodată, potrivit legii locuinței, un apartament cu două camere trebuie să aibă o suprafață utilă de minimum 52 mp, cel cu trei camere – 66 mp, iar o garsonieră – 37 mp. Înălțimea liberă minimă a camerelor de locuit trebuie să fie de 2,55 m, cu excepția mansardelor. În cazul apartamentelor cu 4 camere suprafața utilă trebuie să fie de 74 mp, în cazul celor cu 5 camere, de 87mp. Lăţimea minimă de circulaţie a coridoarelor şi a vestibulului din interiorul locuinţei va fi de 120 cm.

"Suprafaţa camerei de zi de la locuinţa cu o cameră include spaţiul pentru dormit. Locul de luat masa poate fi înglobat în bucătărie sau în camera de zi. Înălţimea liberă minimă a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excepţia mansardelor, supantelor şi nişelor, la care se va asigura un volum minim de 15 m3 de persoană. Suprafaţa locuibilă este suprafaţa desfăşurată a încăperilor de locuit. Ea cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi.", se mai precizează în lege.

Diferența dintre suprafața utilă și suprafața construită

"Suprafaţa utilă este suprafaţa desfăşurată, mai puţin suprafaţa aferentă pereţilor. Suprafaţa utilă a locuinţei este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: cameră de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se cuprind: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, pragurile golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi cazane de baie (câte 0,50 m2 pentru fiecare sobă şi cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuinţelor duplex, rampa, mai puţin palierele, nu se cuprinde în suprafaţa utilă a locuinţei.

Suprafaţa construită pe locuinţă, prevăzută în tabelul B, este suma suprafeţelor utile ale încăperilor, logiilor, balcoanelor, precum şi a cotei-părţi din suprafeţele părţilor comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adaugă suprafaţa aferentă pereţilor interiori şi exteriori ai locuinţei; în cazul încălzirii cu combustibil solid, se adaugă suprafaţa aferentă sobelor şi cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafeţele aferente boxelor de la subsol şi ale garajelor care pot fi prevăzute distinct.", mai arată sursa citată.

Arhitect, despre ce cumpără românii: Locuințe cu bucătării fără ventilație proprie și camere înghesuite

Invitat în emisiunea "Conectat la România" de la Pro Tv, realizată de la Laura Culiță, arhitectul Radu Negoiță a vorbit pe larg despre ce probleme a văzut în modul în care se construiesc unele locuințe. Se pare că unii folosesc inclusiv trucuri pentru a face mai multe camere, dar cu mai puțin confort.

"Pentru că statul nu le putea pune locuințe cu suprafețe mai reduse, oamenii aveau două posibilități - ori n-aveau unde să stea, ori își cumpărau apartamente care nu respectau normele. Există o concurență foarte mare pe segmentul ultraieftin, unde omul nu prea comentează, nu prea știe ce confort îi garantează legea, unde statul nu-i trage de urechi pe dezvoltatori.", a declarat Radu Negoiță.

"Apar apartamente unde, la fațadă, în loc ca fiecare apartament să ocupe mai mult, adică să aibă și living-ul fereastră, și bucătăria fereastră, tragi bucătăria în spatele livingului, bucătăria nu mai are fereastră, are doar living-ul, și-ți încap mai multe de-a lungul aceluiași culoar. Pur și simplu bucătăria nu are propria ventilație, iar hota în foarte puține situații face față, mai ales dacă e cu recirculare.", a mai spus arhitectul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News