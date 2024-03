Legătura între tiroidă, colesterol și boala cardiacă. Dr. Ruxandra Drobescu: Risc de infarct și de accident vascular

"Știați că există o legătură foarte importantă între tiroida noastră, colesterol și boala cardiacă ischemică? Ei bine, da! Hormonii tiroidieni sunt esențiali pentru buna funcționare a metabolismelor în general, inclusiv a metabolismului colesterolului.

La persoanele cu hipotiroidism, adică cu un deficit de hormoni tiroidieni, colesterolul este în general mare, mai ales LDL colesterolul (adică colesterolul “rău”), dar și trigliceridele, uneori. Un hipotiroidism netratat contribuie în timp la ateroscleroză (adică la depunerea colesterolului pe vasele de sânge), ceea ce duce, cum spuneam ieri, la boala cardiacă ischemică, risc de infarct și de accident vascular.

Există multe cauze pentru un nivel ridicat de colesterol, inclusiv un stil de viață defectuos, o alimentație nesănătoasă, dar și un teren genetic predispozant – există familii în care mulți membri ai familiei au colesterolul ridicat. Este însă important să verificăm și tiroida!

Când începem să tratăm hipotirodismul cu hormoni tiroidieni (Euthyrox sau Accu-thyrox) va mai scădea și colesterolul. Uneori scăderea este atât de importantă că nu va mai fi nevoie de tratament pentru colesterol. Alteori, colesterolul va mai scădea cu tratamentul pentru tiroidă, dar va rămâne încă mare, caz în care va trebui să adăugăm la tratament și medicamente pentru colesterol (statine).

La persoanele cu hipertiroidism, se întâmplă exact invers!

Excesul de hormoni tiroidieni duce la un nivel mai mic de colesterol în sânge, care revine apoi la normal după ce tratăm hipertiroidismul. Uneori, tratamentul corect al hipertiroidiei poate să ducă la demascarea unei dislipidemii – asta nu înseamnă că a crescut colesterolul din cauza tratamentului cu Thyrozol, ci că hipertiroidia ascundea, de fapt, un colesterol mare, care a redevenit evident!", a explicat dr. Ruxandra Drobescu pe pagina sa de Facebook.

Ce este colesterolul

"Colesterolul este un tip de grăsime de care organismul nostru are nevoie pentru a sintetiza diverse substanțe care îi sunt utile pentru buna funcționare – de exemplu, unii hormoni, cum sunt cortizolul, estradiolul și testosteronul.

Problemele apar când avem prea mult colesterol! Persoanele cu hipercolesterolemie au un risc mai mare de infarct și accident vascular cerebral. De ce? Pentru că acest colesterol în exces începe să se depună pe vasele de sânge, vasele se îngustează și devin atât de gâtuite de depunerile acestea încât nu mai ajunge sânge suficient la inimă și la creier. Așa apar infarctul și accidentul vascular cerebral – când din cauza ischemiei încep să moară celulele inimii și ale creierului!

De unde vine colesterolul? O parte vine din ce mâncăm, altă parte este sintetizat pentru nevoile organismului în ficat.

Cum aflăm dacă avem prea mult colesterol? Păi îl măsurăm în sânge! Acum, grăsimile în sânge sunt de mai multe feluri... Noi măsurăm de regulă colesterolul și fracțiunile lui, HDL și LDL, și trigliceridele.

LDL colesterolul sau colesterolul “rău”, este periculos când este prea mare, pentru că ne predispune la apariția bolii cardiace ischemice și a accidentului vascular.

HDL colesterolul sau colesterolul “bun”, pe de altă parte, e bine să fie mare, pentru că el are un rol protector.

Trigliceridele – reprezintă un alt tip de grăsime. Nici ele nu e bine să fie prea mari, pentru că în exces și ele duc la probleme de sănătate.

Cât ar trebui să fie colesterolul și trigliceridele?

Pentru o persoană sănătoasă, fără probleme cu inima, colesterolul total ar trebui să fie mai mic de 200 mg/dl, LDL colesterolul sub 130 mg/dl (și mult mai mic la persoanele cardiace, diabetice, etc!!), iar trigliceridele sub 150 mg/dl.

Atenție! În afară de colesterolul mare, mai sunt și alți factori de risc pentru boli de inimă pe care trebuie să îi avem în vedere, de exemplu fumatul, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat dar și terenul genetic!", a mai explicat medicul.

