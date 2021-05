Lazăr, preşedintele FNA, bănuieşte că e filat. Întâmplări ciudate în birou. Solicitare către procurorul general Scutea

Preşedintele FNA a povestit, pentru cititorii DC News, care sunt motivele pentru care suspectează că este filat. Iată ce a relatat Gigel Lazăr:

"De dimineaţă, mi-a spus doamna care face curăţenie în clădirea unde am biroul: 'vedeţi că e o maşină şi mi se pare ciudat că tot se uită cei din ea spre apartamentul pe care îl aveţi la CIADO'. Eu am luat-o ca idee dar partea ciudată abia acum vine: lumina de la camera web a laptopului meu era aprinsă în acel moment, asta cu toate că eu nu am folosit şi nu folosesc aplicaţii gen Skype, etc... În materie de laptop folosesc doar mailul, Facebook şi cam atât. Dacă mă bagi în zona de imagini, etc... mă pierzi. Moment în care zic: 'dă-o încolo, nici măcar la mine în casă, în biroul meu nu mai am intimitate'. În secunda doi s-a stins lumina de la camera web. Cobor ca să văd cine sunt cele două persoane din faţă. Nu mai erau", a povestit Gigel Lazăr.

'După asta m-a sfătuit cineva să-i fac o adresă doamnei Scutea, procurorul general, să întreb dacă sunt într-o cercetare penală. Nu am o problemă să mă monitorizeze, nu am nimic de ascuns, dar nu pe camera web. Aici m-a deranjat cel mai mult", a punctat Lazăr.

Întrebat dacă are cunoştinţă că ar fi parte în vreo cercetare penală, preşedintele FNA a spus că nu are cunoştinţă de aşa ceva. Gigel Lazăr nu exclude nici varianta ca personale din zona criminalităţii, a traficanţilor şi dealerilor de droguri să încerce prin astfel de metode să adune informaţii despre el.

Ce a cerut Gigel Lazăr

Iată textul solicitării către Gabriela Scutea:

"Astazi, 13.05.2021, m-am simtit dezbracat in intimitatea mea de birou, conversatii cu partenerii etc. Logic ca am reactionat. Actiunile noastre cu trimitere la Comisia Europeana deranjeaza?

Daca cercetarile noastre vor demonstra aceasta imixtiune in viata mea profesionala si privata, fara argumente, lucrurile se vor complica. Stimata doamna procuror general Gabriela SCUTEA,Subsemnatul Gigel LAZAR,legitimat cu CI seria XX, nr XXXXXX, eliberat de SPCLEP XXXX, presedinte al Federatiei Neguvernamentale Antidrog, presedinte executiv al CIADO Romania, va rog sa imi comunicati daca ma aflu in situatia de a fi implicat intr-un dosar penal ce necesita supravegherea ambientala in interiorul sediului Federatiei, str Elocintei nr 6-8, sector 1 Bucuresti, punctul de lucru al CIADO din Calea Victoriei nr 103-105, ap 63, sector 1 Bucuresti, sau locuinta acad. Constantin Balaceanu Stolnici, presedintele CIADO Romania, str XXXXXX, sector 1 Bucuresti.

Solicit aceste informatii intrucat in data de 13.05.2021, ora 10.00, am fost sesizat asupra existentei unei masini in parcarea din Calea Victoriei 107, ce facea filaj cu orientare spre locatia biroului nostru, lumina de la laptop a camerei web, fara a fi activata camera, era aprinsa la aceiasi ora. Nu acuzam institutiile de forta ale Romaniei, doar incercam sa aflam sorgintea actiunii."

Cu consideratie,Gigel Lazar.