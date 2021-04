Laura Zarafin: Sunt disperată. E cea mai mare imbecilitate pe care o poate spune cineva

Invitată la Sinteza Zilei la Antena 3, medicul ATI Laura Zarafin a vorbit despre nevoia unei unități a cetățenilor în contextul situației generate de pandemia de coronavirus:

„Am ajuns într-o fază în care trebuie să punem punctul pe I și să spunem așa: pacienți și medici, suntem oameni, putem fi infectați oricând și trebuie să ne avem ca frații în clipe grele.

Nu vă supărați pe mine, eu am venit aici cu un singur scop, deoarece mie nu îmi place să vin la televizor și probabil nu am să mai vin vreodată, nu e stilul meu. Mie mi se pare că această societate a ajuns într-un moment când nu mai merge să vorbim nici de partide nici de politică.

E un moment în care, dacă noi nu înțelegem că trebuie să ne unim și să facem ceva pentru copiii noștri, pentru sănătatea noastră și ne certăm ca proștii, mă scuzați că spun acest lucru, dar chiar m-am enervat acum și dacă ajungem să strigăm criminalii în fața unor spitale, în condițiile în care medicii de la ATI au făcut tot ce a ținut de ei, dar această boală nu este cunoscută... A trata o formă medie acasă cu saturație de 60 la sută este cea mai mare imbecilitate pe care o poate spune cineva!

Adina Alberts a intervenit peste medicul Laura Zarafin

„Am venit special pentru acest lucru aici. Vreau să spun că sunt disperată și așa ceva nu am văzut în viața mea, nu am văzut astfel de saturații, e o boală extrem de gravă. Vreau să termin. Doamna doctor, îmi dați voie? Această boală are medici pe care trebuie să îi prețuim, să nu le spunem nici criminali, pentru că și noi am avut rude, colegi, prieteni“, conchis medicul Laura Zarafin.