Laura Vicol: Pensionarii în România au ajuns generație de sacrificiu în timpul guvernărilor de dreapta

Într-o postare pe Facebook, Laura Vicol, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, își manifestă susținerea pentru pensionarii din România:

„Eu sunt sătulă de momentele în care, dacă este nevoie să fie cineva sacrificat pentru a face economii la buget, spre exemplu, se alege sacrificarea pensionarilor.

Pensionarii în România au ajuns generație de sacrificiu în timpul guvernărilor de dreapta.

Vom vedea care va fi poziția Comisiei Europene în această discuție, dar sper să se înțeleagă că România este încă o țară în care pentru mulți români viața de pensionar înseamnă o permanentă luptă pentru supraviețuire. Și avem datoria să îi protejăm pe pensionari.“, a scris Laura Vicol, deputat PSD, pe Facebook.

Cîțu: Nu vom introduce taxe. Nu vom reveni asupra PNRR, care a fost negociat foarte bine

Florin Cîțu, președintele PNL, a declarat, miercuri, că nu se vor introduce taxe și nu se va reveni asupra PNRR.

"Am promis la un moment dat că nu vom introduce taxe și nu o vom face. Nu schimbăm sistemul de impozitare, cota unică rămâne. Am spus atunci când am negociat că aceasta este forma finală a PNRR-ului, am fost de acord cu toții, am semnat o formă finală a PNRR-ului și am spus că nu vor reveni asupra lui pentru că asta ar însemna să reluăm toată procedura de negociere, asta înseamnă să aruncăm la coș 30 de milioane de euro. Nu voi permite niciodată așa ceva. PNRR-ul a fost negociat foarte bine, a fost printre cele mai bune rezultate, rămâne concentrat pe reforme mari care să împingă România în viitor, nu pe dispute foarte mici", a spus liderul PNL, Florin Cîţu.

"Ne interesează reforma pensiilor, (...), să fie sustenabile ca să nu avem probleme cu plata pensiilor în 2030 spre exemplu. Ne interesează reforma salarizării, reforma administrației publice, programul România Educată și reorganizarea administrativ-teritorială", a adăugat Florin Cîțu.

Laura Vicol, replică pentru Stelian Ion: Suntem o echipă. Nu contează din ce partid este cel care propune un proiect

Laura Vicol, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, i-a transmis un mesaj fostului ministru al Justiției, Stelian Ion.

Președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, social-democrata Laura Vicol, a punctat în ședința comisiei de resort din 16 decembrie că, în opinia sa, membrii acestui for reprezintă o echipă, iar ea nu va ține cont vreodată de apartenența politică a inițiatorului unui proiect legislativ.

Intervenția Laurei Vicol a venit ca replică la afirmațiile fostului ministru al Justiției, deputatul USR Stelian Ion, care a susținut că nu ar vrea ca proiectele din Comisia Juridică să fie tratate în funcție de cine sunt inițiatorii politici.

"Domnule Stelian Ion, pentru mine, aici, în Comisia Juridică, suntem o echipă. Nu contează din ce partid este cel care propune un proiect. Eu voi susține orice inițiativă bună. Doar așa putem face treabă” a susținut Laura Vicol.

Ședința Comisiei Juridice a Camerei Deputaților a fost, de altfel, una liniștită, desfășurată în limitele regulamentului, fără a exista episoade de confruntare între reprezentanții puterii și cei ai opoziției (citește continuarea AICI).

