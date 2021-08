Laura Chiriac s-a întors în televiziune. Are o emisiune

Laura Chiriac a lucrat ca jurnalist la Radio France International, AFP, Realitatea TV, Antena 3 și România TV. De asemenea, s-a implicat și în politică. Laura Chiriac a fost membră ALDE, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu.

În prezent, ziarista realizează o emisiune la B1 TV.

În 2016, Laura Chiriac a demisionat din ALDE

În urmă cu cinci ani, când și-a dat demisia, Laura Chiriac spunea:

"Le multumesc tuturor cetatenilor sectorului 1 care mi-au acordat votul si increderea lor! Sutele de ore petrecute alaturi de ei in aceste luni m-au invatat ca cele mai bune strategii de campanie sunt bazate pe respect si onestitate! Aparatele de partid, mai vechi sau mai noi, au trasformat-o intr-o campanie de vest salbatic, uitand ca oamenii aspira la vestul civilizat! Multumesc Aliantei Liberalilor si Democratilor care mi-a incredintat aceasta candidatura, la mai putin de un an de la intrarea mea in politica!

Cu o promptitudine demna de un aparat politic bine uns, partidul m-a chemat ieri de acasa si mi-a pus in fata documentele pentru renuntarea la mandatul de consilier local, obtinut in urma acestor alegeri! Ii multumesc si persoanei care a facut efortul de a le redacta! Erau cinci!

Rezultatul pe care l-am obtinut la sectorul 1 a fost mult sub aspiratiile mele. Este tot ceea ce s-a putut obtine cu un buget infim de campanie si cu mii de km parcursi pe jos! Si fara compromisuri! Pe de alta parte, este cel mai bun scor obtinut de un candidat Alde in Bucuresti! Le multumesc celor care si-au aratat statornicia, fie ea si provizorie, fata de mine!

Pana la viitorul proiect, politic sau nu, ma voi retrage din fuctiile detinute in ALDE, urandu-le succes colegilor mei de la sectorul 1 si avand credinta ca mandatul lor de consilieri locali va fi calauzit de nevoile si interesele oamenilor care ni s-au plans de opacitatea si dispretul unei administratii profund corupte!", a zis Laura Chiriac.