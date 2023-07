Larisa Iordache, dezvăluiri din viața de cuplu. Sportiva a povestit cum a început frumoasa poveste de dragoste cu Cristian Chiriță / video

Larisa Iordache trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Cristian Chiriță. Iubitul ei nu este străin de lumea sportului, ci este multiplu campion național la tenis de masă în proba de dublu la Juniori, Tineret și Seniori, multiplu campion la Top 12 Juniori.

„Ne înțelegem foarte bine și ne adaptăm reciproc asupra plăcerilor noastre. A fost o întâmplare ca el să fie din același domeniu ca mine. Fiind singuri amândoi, am început să vorbim doar ca prieteni. Eu eram într-o perioadă în care nu-mi doream să-mi complic viața, dar în același timp nu spuneam „nu” dacă apărea cineva în viața mea și își dorea cu adevărat să facă parte din viața mea. Am fost puțin sceptică la început, i-am zis că putem fi amici, iar el a zis că nu-i niciun fel de problemă.

Am început să vorbim, iar după 2-3 săptămâni am început să simțim lucruri unul pentru celălalt. Am simțit grijă unul pentru celălalt, să ne fim alături, să ieșim împreună. La început a fost ciudat, pentru că eu nu mi-am dorit o relație. Eu când intru într-o relație sunt acolo 100% și în acel moment nu voiam să mai fac asta. De fiecare dată mă lăsam pe mine în spate, dar cu el mi-a fost totul foarte natural. Am înțelegere din partea lui, ne susținem și ușor, ușor am început să simțim mai mult. Așa am hotărât să formăm o relație”, a mărturisit Larisa Iordache.

Cu toate că sunt extrem de ocupați cu cariera, cei doi se înțeleg reciproc, își petrec timpul liber împreună, se susțin și se ajută unul pe celălalt.

„Nu simt presiune, nu simt că trebuie să fac un sacrificiu să stau cu Cristian. Simțim nevoia să stăm împreună, să ne cunoaștem în continuare. Trebuie să ai dorința de a cunoaște permanent persoana de lângă tine. Suntem în dezvoltare absolută în fiecare moment al vieții noastre și cumva simțim nevoia să stăm împreună, să ne ajutăm. Fiecare dintre noi avem un program încărcat, dar ne înțelegem. Cum și eu am făcut sport de performanță 20 de ani îl înțeleg și îl susțin, el este în continuare în activitate. Îmi place mult când merg la meciuri cu el, este o senzație anume.”

Deși nu formează un cuplu de foarte mult timp, Larisa Iordache este extrem de fericită și se gândește la o familie alături de Cristian Chiriță.

„Orice femeie cred că-și dorește să-și formeze o familie, să aibă o nuntă, să aibă tot felul de evenimente frumoase prin care ea să se simtă împlinită. M-am gândit la asta, pentru că e ceva natural. Eu sunt mai rezervată, mai realistă, mai dură cu mine, pentru că lucrurile prin care am trecut nu au fost ușoare, dar în același timp visez, pentru că am încredere că lucrurile vor decurge spre bine. El este foarte hotărât, pe mine asta m-a speriat la început. Era foarte hotărât și este un bărbat care știe ce-și dorește, știe ce vrea să facă, știe pe cine dorește lângă el, iar asta m-a speriat. Nu am mai întâlnit genul acesta de gândire până acum.

El știe ce vrea. Eu asta mi-am dorit în viața mea, un bărbat care să fie puternic, optimist, să își dorească să facă foarte multe din punct de vedere al vieții lui profesionale și personale, să își dorească o singură femeie și să formeze ceva cu ea. Genul ăsta de bărbat l-am proiectat eu”, a spus Larisa Iordache în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor”.

Vezi emisiunea integrală în materialul video de mai jos:

