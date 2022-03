Larisa Drăgulescu, despre bătăile primite de la Marian Drăgulescu: Se uita foarte mult la videochat. Când l-am surprins, m-a bătut. Am fost desfigurată

"Între mine şi Marian a fost o dragoste foarte mare. Eram foarte mică, aveam doar 18 ani. Pentru mine, el a fost cea mai mare dragoste a mea, dar a fost cu năbădăi. Ne certam, el avea multe momente în care era violent, dar la scurt timp ne împăcam", a declarat Larisa Drăgulescu, în emisiunea online "În oglindă", prezentată de Mihai Ghiță.

"Marian se uita foarte mult la videochat. Foarte mult! Ultima dată când l-am surprins în faţa calculatorului a fost cel mai grav, pentru că şi-a ieşit din minţi că l-am întrerupt, şi atunci m-a bătut așa cum m-a văzut o țară întreagă. Ironia sorții este că eu fac acum... nu este videochat, dar ceva similiar. Active pe o platforma care este destinată adulților. Nu a fost nimic întâmplător, toate au dus la decizia asta a mea. Atunci am fost făcută în toate felurile, cu*vă, femeie uşoară, fără să mă apropii de aşa ceva. Eram o mamă care avea grijă de copii, care nu făcea nimic altceva în afară de casă şi copii şi care nu am văzut alt bărbat în afară de soţul meu.

Se uita nopţile la videochat. Eu stăteam şi sufeream lângă copii, mă chinuiam mult cu amândoi pentru că fetiţa, neauzind, plângea mult şi îl trezea pe băieţel. Îmi era foarte greu singură. Iar el îşi petrecea nopţile în dormitorul de lângă, în faţa unui calculator. Îl făcea să se simtă bine statul la calculator, refula din cauza problemelor de acasă dintre mine și familia lui, problemele de sănătate ale fetiței pe care nu le-a acceptat niciodată, i-a fost jenă", a spus Larisa Drăgulescu.

"A fost cea mai grea perioadă din viaţa mea"

"A fost cea mai grea perioadă din viaţa mea, nu doar pentru că am luat bătaie de la Marian atunci, ci şi pentru că eu, cu doar câteva zile înainte să mă lovească, venisem de la o operaţie foarte importantă pe care o suferise fetiţa mea în Austria pentru a auzi. Fusesem cu ea pentru un implant, timp în care el a avut un concurs foarte important. Lui nu i-a păsat decât de gimnastică. Când m-am întors acasă, lucrurile au fost tot mai grave și s-a ajuns la violență destul de gravă. La început a fost o palmă, două, "Îmi pare rău, nu voi mai face niciodată asta", însă se repeta şi erau din ce în ce mai multe lovituri. În seara aceea, Marian mi-a dat şi cu pumnii, şi cu picioarele, şi cu tot ce s-a putut, până am picat pe jos.

Am picat pe jos, m-a lăsat acolo și a plecat în cameră la copii pentru că băiețelul auzise și se trezise. Când m-am uitat în oglindă m-am speriat. Era ca și cum nu mai aveam ochi. Imaginile care au apărut cu mine au fost la câteva zile distanță și arătam foarte bine. Am fost desfigurată. Am sunat-o pe sora mea. Când a venit, a spus că nu trebuie să mai aștept așa ceva. Ea a sesizat autoritățile. A fost ultima seara petrecută împreună. Noi divorțasem în urmă cu opt luni. Noi eram divorțați. Am mai stat pentru că mi-a fost frică să fiu o mamă singură. Eram și în primul an la facultate. Nu mai știam cum să continui. Eram și dependentă financiar"

