La ce să te uiți înainte de a cumpăra un apartament. ”E important și prețul, dar aceste lucruri pot să facă diferența între viață și moarte”

Tragedia din Turcia vine şi cu lecţii care ar trebui să ne pună în alertă şi să ne ţină ochii deschişi atunci când vedem că proprietatea pe care dorim să o achiziţionăm are un preţ mai... neobişnuit şi suspect de mic. În spatele unui preţ atractiv se pot ascunde structuri de rezistenţă slabe sau chiar inexistente, iar asta, evident, ne poate pune viaţa în pericol în cazul unui cutremur.

La ce trebuie să fim atenţi când cumpărăm un apartament

Răspunsul vine de la Daniel Crainic, specialist imobiliar, care a dat mai multe sfaturi în direct la Digi24: "În primul rând trebuie să ştim că fiecare imobil are o fişă tehnică. La fel cum orice produs electronic are un manual, şi fiecare imobil are astfel de informaţii. Un specialist în construcţii sau un structurist ne poate ajuta să citim acea fişă tehnică. Cei mai mulţi dintre noi poate nici nu ştim că există aceste fişe tehnice al imobilului sau nu avem de unde să ştim că ceea ce scrie acolo este respectat în totalitate. Tocmai de aceea, preţul nu cred că trebuie să fie principalul criteriu. E important şi preţul, dar e mai importantă siguranţa noastră. E important să ne uităm la proiecte care arată transparenţa. Sunt proiecte care fac porţi deschise atunci când toarnă radierul. Sunt proiecte pe care le poţi vedea şi poţi să-ţi dai seama dacă se foloseşte sau nu se foloseşte fier, sunt proiecte transparente şi altele mai puţin transparente.

Cred că dincolo de goana de a a fi proprietari cu orice preţ şi orice compromis, trebuie să fim atenţi la structura unui imobil, să înţelegem că aceste lucruri ne pot afecta viaţa iar uneori pot să facă diferenţa dintre viaţă şi moarte. Dincolo de finisaje sunt alte elemente esenţiale ale unei clădiri, şi anume structura de rezistenţă, implementarea corectă în şantier. Există dezvoltatori care lucrează cu firme în project management, putem şti care e echipa din spate, care-i portofoliul acelui dezvoltator sau putem să alegem strict după preţ şi atunci să ne asumăm că facem compromisuri. Bineînţeles că toată această responsabilitate nu e corect să fie pusă pe umerii oponentului final, până la urmă există nişte legi în ţara asta şi ele trebuie respectate. Iar eu, ca şi cumpărător final, nu pot să fiu responsabil sau să ştiu întotdeauna dacă normele de siguranţă, standardele anti-cutremur sunt sau nu respectate. Acest lucru ar trebui să fie şi în cârca autorităţilor, prin controalele pe care le exercită.

Dacă vreţi să aflaţi părerea unui specialist, e bine să apelaţi la o firmă specializată în structuri de clădiri, în construcţii, există persoane care dau consultanţă. Cred că ceea ce e de bun simţ şi putem face fiecare este să ne gândim de două ori atunci când vedem o proprietate prea atrăgătoare din punct de vedere al preţului şi să aflăm cât mai multe despre acel dezvoltator! Noi am spus mereu: cel mai bun moment să cumperi o proprietate este atunci când îţi permiţi cu adevărat, fără a face compromisuri. E evident că ceea ce s-a întâmplat în Turcia, dincolo de catastrofa generată de cutremur, ne arată nişte compromisuri majore, nişte lacune ireale."

