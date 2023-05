Kremlinul susține că Ucraina ar fi încercat să-l asasineze pe Putin cu ajutorul dronelor / video

Update:

Kremlinul a insistat că Vladimir Putin nu se afla în reședința sa oficială când ar fi fost vizat cu drone.

Agenția rusă de știri RIA, citând Kremlinul, a declarat că Putin lucra la Novo-Ogaryovo - în afara Moscovei - în acel moment.

Știre inițială:

Kremlinul susține că ar fi oprit peste noapte un atac cu dronă asupra reședinței prezidențiale a lui Vladimir Putin, potrivit agențiilor de presă ruse, citate de Sky News.

Acesta a numit atacul drept „act terorist planificat” și a declarat că îl consideră a fi un atentat la viața președintelui rus, potrivit agenției de presă Interfax.

Nu au fost raportate victime sau pagube și Putin nu a fost rănit, a spus Kremlinul.

„Miercuri seara, regimul de la Kiev a încercat să lovească, folosind un UAV, reședința de la Kremlin a președintelui rus Vladimir Putin”, se arată într-un comunicat.

"Două vehicule aeriene fără pilot au fost îndreptate spre Kremlin. Ca urmare a acțiunilor în timp util întreprinse de armată și de serviciile speciale cu utilizarea sistemelor de război radar, vehiculele au fost dezactivate", mai spun rușii.

Kremlinul a spus că programul de lucru al lui Putin nu a fost afectat de acest incident.

De asemenea, purtătorul de cuvânt Dimitri Peskov a anunțat că Vladimir Putin nu se afla în sediul Kremlinului în momentul în care dronele ucrainene ar fi lovit Kremlinul, potrivit Defense România.

Pe rețelele de socializare au început să apară și imagini video cu momentul incidentului. Imaginile nu sunt încă verificate.

Putin's* press-service:



“Lasts night, the Kyiv regime attempted to strike the Kremlin presidential residence with UAVs.



Two unmanned aerial vehicles were aimed at the Kremlin.



As a result of timely actions taken by the military and special services using EW systems, the… pic.twitter.com/yZ0XzgxUNo