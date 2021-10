Kelemen Hunor a vorbit cu Nicolae Ciucă despre introducerea în programul de guvernare a unor MĂSURI - listă

Kelemen Hunor a transmis că, în ultimele trei decenii, politica UDMR s-a axat pe reprezentarea intereselor și bunăstarea comunităților pe care le reprezintă, iar dezideratul Uniunii a rămas neschimbat, nefiind influențat nici de contextul politic din România, nici de dificultățile cauzate de pandemie.

„Mai mult, situația dificilă ne-a încurajat mai mult în consolidarea ideii de familie - cel mai important liant, pilonul comunității noastre. În cadrul negocierilor de sâmbătă am introdus în programul de guvernare măsurile de încurajare propuse de noi pentru creșterea natalității”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus că cele mai importante dintre măsuri sunt:

- aplicarea unor măsuri de deductibilitate pentru familiile cu mai mulți copii și reducerea progresivă a cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, în funcție de numărul de copii;

- program de credite pentru achiziționarea de locuințe familiilor tinere în funcție de numărul de copii;

- program de finanțare pentru achiziția de autoturisme familiale pentru familiile cu minim trei copii;

- bunicii, respectiv frații majori șomeri să poată beneficia de idemnizația de creștere a copilului în locul părinților, dacă se întorc la muncă;

- extinderea programelor de tip after school;

- facilități acordate administrațiilor locale de a sprijini familiile prin reduceri/scutiri de taxe și impozite.

Reprezentanții Guvernului au transmis că premierul desemnat Nicolae Ciucă, împreună cu echipa de experți ai Partidului Național Liberal și cu reprezentanții Uniunii Democrate Maghiară, conduși de Hunor Kelemen, au continuat, sâmbătă, la Palatul Victoria, să lucreze la programul de guvernare, pentru actualizarea și compatibilizarea acestuia.

Ce au discutat Nicolae Ciucă - Marcel Ciolacu: Guvern până la 1 februarie 2022

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul desemnat, Nicolae Ciucă. În cadrul discuției, Marcel Ciolacu a subliniat că prioritatea absolută a oricărui Guvern trebuie să fie gestionarea eficientă a pandemiei, astfel că i-a solicitat premierului desemnat un plan concret de măsuri pe termen scurt, pentru reducerea infectărilor și a deceselor cauzate de infecția cu SARS-CoV-2.

Mai mult, Marcel Ciolacu i-a cerut lui Nicolae Ciucă să includă în programul de guvernare cele zece măsuri urgente propuse de PSD în domeniul sanitar, economic și social.

„O să mai urmeze și alte discuții, și cu privire la reformele cuprinse în PNRR, care sunt timpii de implementare, dacă va fi vreun acord, semnat până în data de 1 februarie”, a spus, după discuție, Marcel Ciolacu.

Întrebat de jurnaliști de ce acest termen de 1 februarie, Marcel Ciolacu a spus că „vorbim de un armistițiu politic ca să depășim situația pandemiei și a problemelor din energie, nu s-a vorbit niciodată despre învestirea unui guvern pe următorii trei ani”.

Întrebat în continuare dacă Nicolae Ciucă i-a promis că va pleca de la Palatul Victoria după 1 februarie, Marcel Ciolacu a spus nu a cerut nimănui promisiuni.

„Nu, eu nu cer nimănui să îmi promită nimic. Eu am spus foarte clar: în cazul în care PSD decide să susțină un guvern minoritar, acest lucru nu se poate face decât pe o perioadă limitată de timp. Cel mult până la 1 februarie! Cred în continuare că România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar. România are nevoie de un guvern stabil prin ce criză trece”, a mai spus președintele PSD.