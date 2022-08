Jurnalistă din Ucraina, despre viaţa la Kiev în plin război: Mereu ies din casă cu trei lucruri

Întrebată cât de des răsună sirenele antiaeriene în Kiev, jurnalista a spus că "în fiecare zi. În fiecare zi. Acum vă voi arăta. Am ieșit din casă, am luat pașaportul internațional, pașaportul intern. Am cardul bancar cu banii mei, câteva economii ale mele.

Eu zilnic ies din casă de parcă ar fi pentru ultima oară. De fiecare dată ies din casă cu trei lucruri esențiale: două pașapoarte și cardul, pentru că nu știu niciodată dacă mă voi întoarce sau nu acasă. Dacă va mai fi casa mea întreagă sau nu".

"Mă trezesc, mă îmbrac rapid şi merg în subsolul blocului"

"Dorm, dar am o aplicație pe telefon care mă anunță de sirene. Eu, de exemplu, am un apartament la etajul 17. Este vară, eu dorm cu balconul deschis și pot auzi sirenele. Uneori somnul este profund și pot să nu le simt. De aceea telefonul meu funcționează ca un deșteptător, dacă este vreo sirenă. Mă trezesc, mă îmbrac rapid și merg în subsolul blocului. De fapt, se mai întâmplă să fie și sirene de două ori pe noapte, de aceea nu dormim bine, mai ales cei care urmează strict disciplina de război și stau în adăposturi în timpul sirenelor. Din acest motiv se întâmplă ca dimineața să mă trezesc și să mă simt rău, pentru că nu mă simt odihnită. De fiecare dată se aude sirena, te cutremură, pentru că știi că în orice moment... Nici apropiații tăi nu dorm în acel minut, în orice moment ar putea cădea în orice colț al Ucrainei și am văzut Vinița, am văzut Kremenciuk, am văzut câte victime au fost. De aceea, eu merg în subsol și îi rog și pe ai mei să respecte această regulă. Este foarte important", a mai declarat ea pentru Digi24.

Ucraina cere să devină direct membru al NATO, în locul unei aderări mai lente

"Numai apartenenţa" în sine, printr-o rută directă, este o opţiune, a declarat luni vicepremierul pentru Integrare Europeană şi Euro-Atlantică Olha Stefanişîna, citată de Ukrainska Pravda.



Ucraina a adoptat în schimb foarte multe practici ale alianţei militare occidentale, a spus ea, adăugând că soldaţii ţării sale au o experienţă unică de luptă de care duc lipsă militari ai altor membri NATO.



Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, cerând ca Ucraina să aibă statut neutru şi, astfel, să abandoneze obiectivul constituţional din 2019 de a deveni membru a NATO. Membrii potenţiali ai Alianţei Nord-Atlantice de obicei trebuie să urmeze un plan de aderare pentru a se alinia la standardele NATO, notează Agerpres.

Bătălia pentru Herson: Ucraina, atac masiv. A reușit să străpungă prima linie de apărare rusă

În ultimele ore Ucraina și-a intensificat masiv operațiunea de contraofensivă care se axează pe zona sudică, pe Hersonul ocupat.

Agenția de presă ucraineană Unian, care citează un oficial al Armatei ucrianene, precizează că unități militare ale forțelor ruse de ocupație, sub presiunea ofensivei ucrainene, au părăsit pozițiile în care se aflau în Herson.

Vorbim de Regimentul 109 al așa-zisei Republici Populare Donețk care, susținuți de parașutiști ruși, au fost nevoiți să se retragă și să „fugă de pe câmpul de luptă”.

Presa din Ucraina spune că Armata a reușit să străpungă prima linie de apărare a forțelor ruse și bombardează masiv linia frontului.

„Situația din Hersonul ocupat e extrem de dificilă. Lansatoarele HIMARS au distrus aproape în totalitate podurile principale. Au rămas doar mici puncte de trecere pietonale. Armata rusă a fost decuplată de la aparatul de aprovizionare cu arme și perosnal din Crimeea. Pentru Ucraina acest moment e o oportunitate uriașă să eliberăm aceste teritorii (n.r. - Herson)”, precizează agenția ucraineană, citând un oficial al forțelor armate angrenat în contraofensiva din sud.

