Joe Biden, acuze dure la adresa lui Donald Trump: Ameninţă chiar bazele republicii noastre

Fostul preşedinte al SUA Donald Trump "reprezintă un extremism care ameninţă chiar bazele Republicii noastre", a afirmat joi, în cadrul unui discurs televizat, preşedintele american Joe Biden, relatează AFP.



"Egalitatea şi democraţia sunt atacate" în acest moment în Statele Unite, a avertizat, de asemenea, preşedintele democrat care s-a adresat din oraşul Philadelphia, leagănul naţiunii americane. Joe Biden a subliniat că "nu există loc pentru violenţa politică" în Statele Unite, referindu-se la predecesorul său republican.



"Nu putem permite ca violenţa să fie banalizată", a pledat preşedintele democrat, criticând un partid republican aflat în mâinile lui Donald Trump şi pe susţinătorii miliardarului care "nu cred în statul de drept".



În faţa susţinătorilor lui Donald Trump care "vor să tragă ţara înapoi", americanii trebuie "să apere" democraţia, a avertizat Joe Biden.



Democraţia americană nu este "garantată" şi "trebuie să o apărăm", afirmat el, criticându-i pe susţinătorii lui Trump care susţin, în opinia preşedintelui democrat, o Americă "fără drept la intimitate, fără drept la contracepţie, fără dreptul la căsătorie cu persoana iubită", scrie Agerpres.

Un comitet al Camerei Reprezentanţilor a SUA a anunţat joi că a obţinut un acord cu fostul preşedinte republican Donald Trump şi cu firma de contabilitate Mazer pentru a avea acces la registre financiare legate de afacerile acestuia, relatează Reuters şi EFE.

După numeroase victorii în instanţă, mă bucur că acum comitetul meu a ajuns la un acord pentru a obţine documente financiare esenţiale pe care fostul preşedinte Trump s-a străduit ani la rând să le ascundă Congresului, a declarat preşedinta Comitetului de Supraveghere şi Reformă din Camera Reprezentanţilor, Carolyn Maloney, membră a Partidului Democrat.



Acest comitet ceruse în martie 2019 cabinetului Mazars date privind situaţiile financiare şi auditurile întocmite pentru Trump şi unele dintre companiile sale pe vremea când acesta nu era încă preşedinte al SUA.



Prezentarea declaraţiilor fiscale şi a altor documente financiare face parte dintr-o îndelungată luptă juridică pe care fostul preşedinte republican o poartă de mai mulţi ani cu congresmeni şi procurori democraţi ce-l acuză de presupuse delicte financiare, dar despre care Trump afirmă că acţionează cu motivaţie politică.



Pe de altă parte, spre deosebire de alţi preşedinţi ai SUA, Trump a refuzat să prezinte declaraţiile sale fiscale, invocând inclusiv imunitatea de care beneficiază în virtutea funcţiei prezidenţiale. Potrivit unei anchete a publicaţiei The New York Times, în 10 din ultimii 15 ani înainte de a deveni preşedinte Donald Trump nu a plătit niciun impozit către statul american.



Fostul preşedinte are o dispută judiciară pe acest subiect cu încă un comitet din Congres, pe lângă cea anunţată joi ca fiind acum soluţionată.

