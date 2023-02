Jobul la care visează orice iubitor de animale. Primești 1.000 de dolari dacă de uiți 10 ore la filme cu câini

Oricine iubește animalele ar visa la acest job. O firmă din Statele Unite caută o persoană care să se uite la filme zece ore, alături de animale de companie, iar apoi să-și descrie experiența..

Pentru al doilea an la rând, Pettable acceptă cereri pentru jobul lor de vis Doggie Flicks și caută o persoană care iubește animale de companie pentru ca aceasta să vizioneze și să revizuiască 7 dintre filmele lor preferate cu câini. Recompensa este o mie de dolari.

Compania, care ajută oamenii să-și certifice animalele de companie ca animale de sprijin emoțional, vă cere să aveți o pasiune pentru animalele de companie, dar în special pentru câini. Există mai multe condiții pe care trebuie să le îndeplinească cei care se înscriu dacă vor să aibă șanse să câștige acest job.

Candidatul ideal trebuie să aibă 18 ani sau mai mult, să fie un cetățean legal sau rezident permanent al Statelor Unite, să poată scrie o postare pe blog de 1000 de cuvinte, dă fie un iubitor de filme cu animale de companie și un iubitor al animale de companie, desigur. În plus acesta trebuie să aibă un loc adecvat pentru a-și îndeplini sarcina. Oamenii pot aplica pentru acest job până pe 6 martie 2023, pe site-ul companiei.

Filmele la care trebuie să se uite cel care primește jobul:

1. Scooby Doo (86 minutes)

2. The Fox and the Hound (83 minutes)

3. Hachi (93 minutes)

4. My Dog Skip (95 minutes)

5. Snoopy Come Home (80 minutes)

6. 101 Dalmations (animated) (79 minutes)

7. Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (84 minutes)

"Dacă ești un pasionat de câini și e;ti un critic de film autoproclamat, ne-ar plăcea să auzim de tine. Vom oferi acces la toate filmele și instrucțiuni despre ce să scrieți, așa că va trebui doar să vă bucurați de filme și să ne spuneți ce părere aveți despre ele. Aplicați astăzi și bucurați-vă de această experiență unică!", transmite compania.

De ce câinii

"În onoarea Zilei Naționale Iubește-ți Animalul de Companie, din 20 februarie, Pettable vrea să arate aprecierea pentru animalele de companie, în special pentru câini, și pentru rolurile pe care le joacă aceștia.

Aceste animale ne ajută să ne ridicăm moralul atunci când suntem dezamăgiți, să ne bucurăm cu noi când suntem fericiți și să nu ne părăsim niciodată. Multe animale de companie oferă sprijin suplimentar stăpânilor lor, inclusiv câinii de serviciu psihiatric și animalele de sprijin emoțional - locuri de muncă care presupun ajutorul stăpânilor în multe aspecte ale vieții", se mai arată în anunțul companiei.

