Japonia, 100 de milioane de dolari pentru Republica Moldova

Banii sunt acordați pentru dezvoltarea educaţiei, medicinii, egalităţii de gen, şi ca sprijin pentru proiecte sociale, a anunţat ministrul moldovean al afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, pe canalul Telegram.

"Japonia, prin intermediul Agenţiei Japoneze de Cooperare Internaţională, va acorda Republicii Moldova un credit de 100 de milioane de dolari" - a scris Popescu.

Potrivit afirmaţiilor acestuia, Japonia a decis să aloce bani Republicii Moldova după summitul liderilor ţărilor G7. Anterior, partea japoneză a promis deja că va aloca 27 de milioane de dolari Republicii Moldova la solicitarea preşedintelui Maia Sandu.

Amintim că, şi premierul danez, Mette Frederiksen a anunţat, la 31 ianuarie, o creştere a asistenţei macrofinanciare acordate Republicii Moldova la 295 de milioane de euro. Potrivit acestuia, creşterea preţurilor la gaz şi electricitate reprezintă o provocare serioasă pentru toată lumea.

Se lucrează mult în UE pentru atenuarea acestor efecte, de aceea există un angajament puternic în regiune de a creşte asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova. Înainte de aceasta, Maia Sandu a declarat că, în 2022, conducerea ţării a reuşit să pună în aplicare mai puţin de jumătate din recomandările Bruxellesului primite de Chişinău după acordarea statutului de candidat la Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, din 35 de puncte exprimate de Comisia Europeană, autorităţile republicii au îndeplinit doar 16.

Republica Moldova susținută puternic și de România

Republica Moldova a beneficiat de ajutor important și din partea României. Președintele Maia Sandu a mulțumit României pentru sprijinul acordat, în vizita recentă pe care a efectuat-o la București.

"Am acceptat cu bucurie invitaţia preşedintelui Klaus Iohannis de a veni la Bucureşti, să vorbim despre relaţiile noastre excelente şi proiectele comune. A trecut un an de zile de când ţările noastre au la hotar un război crunt şi nedrept, pe care l-am condamnat din prima zi. Astăzi, mai mult ca niciodată simţim sprijinul puternic al României pentru cetăţenii Republicii Moldova, pentru pacea, bunăstarea şi viitorul nostru european", a spus şefa statului, potrivit unui comunicat transmis de Direcţia informare şi comunicare cu mass-media a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.



În numele tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, preşedinta Maia Sandu a mulţumit preşedintelui Iohannis "pentru reacţia promptă şi ajutorul generos oferit de către România de fiecare dată când ne-am pomenit în dificultate şi situaţii de criză, aşa cum a fost şi cu şantajul energetic prin care tocmai am trecut".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News