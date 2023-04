Jamila, mesaj pentru Liviu Dragnea, după ce s-a apucat de rețete pe internet

Jamila spune că a fost bombardată cu mesaje din partea urmăritorilor în care aceștia îi spun că Liviu Dragnea vine tare din urmă cu rețetele și că o va detrona pe Youtube. După sute de astfel de mesaje, Jamila, una dintre cele mai cunoscute bucătărese de pe internet, a decis să trimită un mesaj în acest sens:

"De când s-a apucat domnul Dragnea de rețete toată lumea mă etichetează să-mi spună că s-a apucat de rețete și că este un pericol pentru mine. Bineînțeles că nu am nici o problemă cu asta. Nu este un pericol pentru mine domnul Dragnea, nu am o problemă cu concurența, este loc pentru toată lumea. Toți avem dreptul să facem rețete, fiecare creator de conținut are publicul lui, așa că îi urez domnului Dragnea să facă foarte multe rețete și să fie cât mai faimos posibil pe Youtube," a spus Jamila într-un filmuleț publicat recent.

Reamtim că în urmă cu aproximativ o săptămână, fostul șef al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea și-a deschis un canal de Youtube dedicat gatitului. Acesta a avut un foarte mare succes, decizia fostului lider politic fiind una surprinzătoare. Dragnea s-a bucurat de un real succes și în cadrul emisiunii de Crăciun făcută cu Anca Alexandrescu, atunci când a fost realizată o ediție în care a arătat cum gătește.

Ponta, printre primii oameni politici care au reacționat după decizia lui Dragnea de se apuca de gătit pe internet

Victor Ponta a fost unul dintre primii politicieni care au reacționat după ce Liviu Dragnea a anunțat că-și face canal de gătit pe Youtube. Ponta zice că Dragnea chiar se pricepe la gătit.

"Eu vreau sa scriu de bine despre blogul culinar al lui LD! Toti care il injura acum ii fac reclama ! Eu am mai mancat preparatele lui Chef Liviu si chiar se pricepe la gatit ( eu sunt total afon in domeniu) . Dar acum mi-a amintit de doua mese comune : 1. prima noastra masa in Ianuarie 2010 ( super sarmale la Alexandria - acasa la el) cand am decis sa lucram impreuna daca suntem alesi la conducerea PSD la Congresul din Februarie ; si asa am scos PSD din Opozitie si l-am adus la Guvernare , am scos Romania din mainile lui Basescu si PDL si am guvernat bine Tara in 2012 - 2014 ( pacat ca nu am putut sa continuam ) 2. Ultima noastra intalnire ( nu mai stiu daca a gatit ceva) in seara care a precedat Motiunea de cenzura impotriva lui Sorin Grindeanu . Eu am votat impotriva si m-au dat afara din PSD ( si dat afara am ramas) - el a organizat sa treaca motiunea sa il dea jos pe Grindeanu si sa il puna in loc pe Tudose ( pe urma Dancila) si a ajuns chiar mai rau ca mine! Asa ca , referitor la retetele culinare ale lui LD : prima e foarte buna - ultima nu," a transmis Victor Ponta.

