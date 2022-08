Iubita medicului fals Matteo Politi, angajată de Clotilde Armand la Primărie, ca juristă la Compania de Investiții în... Sănătate

La începutul lui 2019, Matteo a fost trimis în judecată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind acuzat că a exercitat fără drept profesia de doctor. Iubita lui, pe vremea aceea, era Ioana Roxana Pîrșă, cea care îl însoțea atunci când acesta a fost prins în tren, la graniță, în tentativa de a fugi din țară. Ioana Roxana Pîrșă este în prezent ”angajata” lui Clotilde Armand, la Primăria sectorului 1, scrie Gândul.ro.

Conform acuzațiilor, Matteo Politi, începând cu decembrie 2018, a operat 19 paciente în clinica în care lucra, din Capitală. El ar fi indus în eroare nouă persoane cu privire la calitatea sa de medic specialist în chirurgie plastică, pe care le-a operat și a primit, în schimb, sumele de 13.880 de lei și 10.150 de euro.

”El este doctor, ar trebui să se verifice mai bine. Are toate diplomele în original. O să organizăm o conferinţă în care vom demonstra că domnul doctor Matthew Mode are toate documentele necesare pentru a i se recunoaşte diploma. Sunt documentele oficiale, pe care nu le putem prezenta încă, fără acordul avocaţilor. El a început studiile în Statele Unite ale Americii, a continuat studiile, de asemenea, în Pristina şi sunt recunoscute. Are, de asemenea, cursuri de medicină estetică făcute în Spania, în Marea Britanie, şi în alte ţări” spunea atunci Ioana, conform sursei citate.

Sursa citată scrie că Ioana Roxana Pîrșă a activat ca jurist la Centrul Cultural al Sectorului 1, desființat de primar în 2021, sub acuzația ”Pentru că prin acest centru se spălau foarte mulți bani publici”. În ciuda acestei declarații, jurista a fost reîncadrată la altă companie din Primăria Sectorului 1. Ironic, ea este consilier juridic în cadrul Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sectorul 1.

PNL Sector 1 o acuză pe Clotilde Armand că face şedinţe de Consiliu Local pentru imagine: Primarul "panseluţă"...

"Avidă de imagine și scandal pe Facebook primarul ”panseluță” Armand cheamă consilierii la o ședință extraordinară de Consiliu Local astăzi, pentru un singur punct pe ordinea de zi: stațiile sale electrice.

De ce spunem că face acest lucru doar pentru imagine? Simplu: pentru că proiectul pentru dezvoltarea infrastructurii stațiilor de încărcare electrice propus de grupul consilierilor PNL pe data de 09.11.2021 încă așteaptă în sertarul ei, să fie transmis către avizare în direcțiile de specialitate. E vorba despre un proiect pilot GRATUIT care ar aduce 21 stații cu încărcare rapidă în sector. Nu ar costa bugetul nimic!

Dacă chiar voia să dezvolte acest tip de infrastructură atunci respecta legea și până la data de 9 decembrie 2021 proiectul era deja la vot în Consiliu. Până astăzi puteau fi deja funcționale! Dar evident nu are un scop în asta.

Ne întrebăm așadar: care este scopul blocării de către primar a proiectului propus de PNL? Care este scopul asigurării fondurilor pentru proiectul ei din bugetul local (cum confirmă art. 4 din proiectul de pe ordinea de zi)? Cine va beneficia de banii sectorului? Dacă chiar dorește dezvoltarea infrastructurii de stații electrice de ce nu pune ambele proiecte pe ordinea de zi?

Mai jos găsiți din nou lista de proiecte propuse de PNL și blocate abuziv și ilegal de către Armand", transmite PNL Sector 1 pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News