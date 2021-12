Italienii cer solidaritate pentru jurnalista Rai 1. Imaginile NEDIFUZATE de Șoșoacă. "Un politician, care folosește puterea pentru a reduce la tăcere informațiile, trădează democrația"

Reporterul România TV din Italia a declarat în direct că Lucia Goracci este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din Italia, asta după ce senatoarea a declarat în emisiunea lui Victor Ciutacu că a aflat din sursele ei că femeia nu este jurnalistă pentru Italia, ci pentru Turcia și că a fost astfel înșelată.

Declarațiile Dianei Șoșoacă sunt contrazise de reporterul RomâniaTV, dar și de zecile de mesaje ale italienilor, care o cunosc foarte bine pe Lucia Goracci drept una dintre cele mai mari și bune jurnaliste din țară.

În plus, acesta a spus că a încercat că ia legătura cu Lucia Goracci pentru a clarifica situația, dar când aceasta a auzit că el este reporter pentru România, i-a închis telefonul.

"Solidaritate pentru Lucia Goracci, blocată și atacată în România de un senator în timp ce își făcea treaba. Un politician, care folosește puterea pentru a reduce la tăcere informațiile, trădează însăși ideea de democrație", se arată într-o postare pe Twitter a lui Lapo Elkann, un om de afaceri italian.

Scandalul Dianei Șoșoacă, criticat de italieni. Val de reacții pe Twitter

- "Necazul de la București al corespondentului Rai, Lucia Goracci, este deconcertant. Lucia Goracci, răpită împreună cu echipa ei de un senator anti-vaccinist, care nu putea tolera întrebări despre Covid. A fost eliberată după nouă ore doar datorită ambasadei noastre. Ministrul Di Maio are ceva de spus?"

- "Ce s-a întâmplat în România este incredibil de grav, într-o țară care face parte din UE este inacceptabil, să intervină Comunitatea Europeană, solidaritatea mea cu Lucia Goracci și întregii trupe Rai"

- Lucia Goracci, jurnalistă, este răpită de un senator român antivaccinist care sună la poliție pretinzând că a fost atacată, amenințată și jefuită. Solidaritate deplină cu toată echipa italiană eliberată după 8 ore din secția de poliție.

- Șocant!!! Jurnalista Lucia Goracci, RĂPITĂ în România de un senator #novax! Nebună! Loviți de soțul senatorului, ea și echipa s-au eliberat seara doar datorită intervenției ambasadei Italiei.

Cum descrie Lucia Goracci scandalul cu Diana Șoșoacă

ȘTIRIDIASPORA.RO notează că, potrivit jurnalistei, Diana Șoșoacă le-a spus celor prezenți în biroul său că cei responsabili de pandemie vor fi toți judecați, și că va avea loc un al doilea proces Nurnberg.

"În momentul în care i-am spus să aducă dovezi în sprijinul celor afirmate, s-a întâmplat incredibilul. Senatoarea s-a ridicat, ne-a închis în birou și a chemat poliția. Am reușit să ies. Când a venit poliția, am raportat incidentul. M-am întors cu agenții la colegii mei care erau înăuntru. Aici, un alt șoc. Brusc, noi am devenit criminalii și am fost agresați. Le-am spus polițiștilor: 'Nu ne protejați! Noi suntem jurnaliști!'. Am fost duși la secție. Când ne-am câștigat libertatea, după 8 ore, am mers la Ambasada Italiei", spune jurnalista Rai 1 Lucia Goracci.

Diana Șoșoacă s-a aflat în direct la România TV și a dezvăluit care a fost tema interviului și care au fost cele trei întrebări pe care jurnalista Lucia Goracci i le-a adresat.

"Prima întrebare era: De ce sunt împotriva vaccinării obligatorii COVID-19? A doua era: De ce consider că trebuie să fiu atât de vocală în social media? Și a treia întrebare era: Cum mi-a venit ideea să-mi pun o botniță în Parlamentul României? Astea au fost cele trei întrebări!", a spus Diana Șoșoacă.

Jurnalista a depus o plângere de zece pagini la Secţia 4 de Poliţie din București împotriva Dianei Șosoacă, după scandalul iscat astăzi.

Lucia Goracci este o reputată jurnalistă din Italia, corespondent de război în mai multe zone de conflict, potrivit Antena 3. În prezent, lucrează pentru postul de televiziune RAI News 24 şi a fost corespondent la Kabul. Născută pe 16 martie 1969 la Orbetello, aceasta şi-a început cariera jurnalistică la birourile RAI News din Sicilia. În 2010, a fost trimis special al postului italian în Haiti, după cutremurul care a devastat ţara.

A acoperit apoi războiul civil din Libia. Din 2015, a făcut transmisiuni despre situaţia din Siria, Irak sau Afganistan. În anul 2021, a mers la Kabul pentru a transmite despre criza din Afganistan şi despre preluarea puterii de către talibani. A revenit în Italia la bordul ultimei curse puse la dispoziţie de guvern, dar la începutul lui septembrie s-a întors în capitala afgană pentru a continua să transmită despre situația de război.

Jurnalista, care îşi ţine viaţa privată departe de ochii lumii, are o relație cu un cameraman sârb. Cei doi s-au cunoscut la serviciu şi lucrează în echipă. În prezent, Lucia Goracci locuieşte la Istanbul.

