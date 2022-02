Ionel Arsene, la Chișinău, decizie privind  realizarea Centrului Cultural Eugen Doga

"În cadrul vizitei de la Chișinău a delegației oficiale pe care o conduc, am mers împreună cu domnul Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și maestrul Eugen Doga la clădirea pe care administrația locală dorește să o reabiliteze pentru a fi transformată în Centrul Cultural care să poarte numele compozitorului. Clădirea este monument istoric în stil neo-românesc, construită în anii 30, dar care necesită ample lucrări de consolidare și reabilitare. De aceea, alături de primarul municipiului Chișinău, voi căuta soluții pentru a sprijini, inclusiv din punct de vedere financiar, reabilitarea acestui imobil și realizarea Centrului Cultural Eugen Doga", a precizat Ionel Arsene într-o postare pe Facebook.

"Am primit cu mare onoare invitația mestrului Eugen Doga de a-l vizita, mai apoi, acasă, în „laboratorul său“, locul unde compune piesele și unde mi-a prezentat manuscrisele sale. Marele compozitor Eugen Doga are foarte multe amintiri legate de județul nostru, de Mihai Eminescu, de Veronica Micle, de Turnul lui Ștefan cel Mare. M-am bucurat că un om atât de valoros are, prin emoții și simboluri, o legătură atât de puternică cu județul Neamț.

Îi mulțumesc pentru această invitație, iar la final mi-a spus câteva cuvinte de care îmi voi aminti mereu: „în sinele fiecărui om care îi trece pragul, se află un artist“.

Sunt mândru că autoritățile locale din orașul Târgu-Neamț i-au acordat, prin hotărâre a consiliului local, Titlul de Cetățean de Onoare și că la fiecare eveniment cultural la care a fost invitat în Neamț, marele Eugen Doga a acceptat să susțină concerte.

Este un compozitor cu o prestație artistică impresionantă și sunt bucuros că am avut ocazia să îl cunosc personal", precizează Ionel Arsene.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News