Ion Caramitru a murit. Mircea Diaconu: Se adeverește ce îmi spunea un om pe stradă

"Nu ştiam cu ce probleme de sănătate să confruntă, ci doar ce se ştia. Am vorbit mai de mult cu el. Nu trebuia să vorbim tot timpul ca să fim, să zic aşa, ca fraţii. Am stat prin cabine, prin turnee toată tinereţea. Din păcate, se adevereşte ce îmi spunea pe stradă un om, la un moment dat: "Domnule Diaconu, puţini mai trăiţi", pentru că din generaţiile noastre mai suntem câţiva, din păcate. Ştiam că este în spital, dar în ultima vreme erau veşti liniştitoare. Îmi pare foarte rău...

Noi am fost toţi ca fraţii, chiar şi când ne râcâiam între noi sau nu eram de aceleași păreri, tot fraţi eram şi o să fim în continuare şi o să ne ducem unul câte unul şi noi. O parte din viaţă am trăit-o împreună. Toţi anii '70 şi o parte din anii '80 am fost chiar colegi de cabină şi de tot ce însemna viaţa teatrală atunci, la marele Teatru Bulandra care a fost pe vremea aceea. Nu mai este, astăzi, nimic", a declara Mircea Diaconu pentru DCNews.

Ion Caramitru, internat la Elias

Ion Caramitru era internat de mai multe săptămâni la Spitalul Elias din București din cauza unor probleme de sănătate. Abia la începutul lunii august, medicii au reuşit afle ce boală are. Actorul avea o infecţie în sânge. Spitalul Elias a transmis următorul mesaj: "După o nemeritată suferință, maestrul Ion Caramitru s-a stins din viață în după-amiaza de astăzi la Spitalul Universitar de Urgență Elias. Dumnezeu să îl odihnească!"

Zilele acestea, actorul Ion Caramitru trebuia să se afle la Iași pentru a participa la Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR). Din cauza problemelor medicale, actorul a lipsit de la eveniment.

Ion Caramitru a fost actor de teatru și film, regizor și politician român. Din anul 1990 a fost președinte al UNITER din 1990, iar din 2005 a ocupat funcția de director al Teatrului Național din București. A fost ministru al Culturii între 1996 și 2000, în cabinetul condus de Victor Ciorbea, transmite Mediafax.

