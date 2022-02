Iohannis: Nu va reacționa fiecare țară separat în conflictul Rusia - Ucraina

După participarea la reuniunea informală a Consiliului European și la Summitul Uniunea Europeană - Uniunea Africană, președintele Klaus Iohannis a făcut declarații de presă.

Întrebat "ce măsuri concrete pregătește România" în cazul în care "situația de la granița se înrăutățește" și dacă "România este pregătită să primească eventualii refugiați care vin din Ucraina", președintele Klaus Iohannis a răspuns: "Dacă situația se schimbă, cum am spus și înainte, reacțiile pe care le vom avea vor fi reacții comune."

"Nu va reacționa fiecare țară separat, ci Uniunea Europeană are pachete de reacții pregătite și acestea vor fi puse în practică.", a subliniat Iohannis.

"Dar sigur, fiecare are și probleme foarte concrete. De exemplu, noi avem peste 600 de km de graniță cu Ucraina și este posibil să apară un flux de migranți. Și da, suntem pregătiți pentru această situație. În chestiuni de impact economic, suntem pregătiți! Avem și noi măsuri specifice pregătite, dar trebuie să știm foarte clar: Ne dorim o soluție diplomatică. Nu-și dorește nimeni o soluție de tip sancțiuni, ci ne dorim ca această situație de pe Flancul estic să fie detensionată prin dezescaladare și prin calmarea tensiunilor.", a mai spus președintele Klaus Iohannis.

"Am venit la Bruxelles, unde am avut o întâlnire în format Consiliul European dedicată situației de la granița Ucrainei cu Rusia. O problemă care pe noi ne preocupă foarte mult, dar și pe ceilalți, evident. A fost o întâlnire scurtă, fiindcă după aceea am avut summit-ul. Întâlnirea a fost, însă, foarte bună și cea mai importantă concluzie a fost că trebuie să rămânem uniți. Trebuie să rămânem uniți și în eforturile diplomatice, și în eforturile economice și, evident, suntem pregătiți să luăm orice măsură se impune, împreună, atunci când situația în teren se schimbă. Suntem uniți, rămânem uniți, știm ce avem de făcut și orice se va întâmpla, vom reacționa adecvat împreună. E cel mai important mesaj și cel mai puternic mesaj.", a mai spus, la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis. (Știrea, AICI.)

