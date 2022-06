Klaus Iohannis împlinește, luni, 13 iunie, în a doua zi de Rusalii, 63 de ani. Cu această ocazie, Daniela Simulescu a vorbit despre astrograma lui Klaus Iohannis. „Avem de-a face cu un nativ în Gemeni. Nevoie de cunoaştere, nevoie de a gândi foarte mult, de a fi o persoană foarte raţională, de a învăţa foarte multe lucruri, şi de a învăţa şi pe alţii. Persoanele cu Soarele în Gemeni sunt persoane care se adaptează uşor la situaţii, sunt persoane care ştiu să poarte discuţii cu oricine, pentru că reuşesc să treacă de la un om la altul şi ştiu să discute despre diverse. Persoanele cu Soarele în Gemeni au mare nevoie de schimbare, au nevoie tot timpul să se îmbunătăţească, au nevoie să citească, să îşi pună curiozitatea la muncă”, a spus astrologul Daniela Simulescu.

„La domnul preşedinte, în momentul naşterii, Luna era în Fecioară, ceea ce înseamnă că pe dinăuntru totul este foarte calculat, foarte organizat şi foarte disciplinat. Aceşti oameni au un tabel interior şi, dacă nu este totul foarte pus la punct, ei nu se simt bine. Luna în Fecioară este nemaipomenită pentru profesori de ştiinţe exacte, de aceea au şi nevoia de a găsi o structură, de a vedea lucrurile fixe, de a merge spre logică. Tocmai de aceea, el îşi va lua mereu timpul pentru a face toate calculele, înainte de a spune ceva, înainte de a face ceva. Dacă îi dai o problemă, are nevoie să o structureze, să o desfacă, pentru a-i găsi rezolvarea. De aceea domnul preşedinte este o persoană foarte practică şi pragmatică. Orice emoţie pe care o simte o trece printr-un filtru, are o sită raţională prin care analizează orice din acea emoţie. Îi plac lucrurile care trebuie rezolvate, dar are nevoie de timp, pentru că îşi pune foarte multe întrebări”, a mai spus Daniela Simulescu.

„În cazul domnului preşedinte, Mercur era în Rac la momentul naşterii, ceea ce înseamnă că este foarte introvertit, gândeşte şi comunică precum un Rac. O persoană cu Mercur în Rac are nevoie să comunice doar atunci când ştie că lucrurile sunt corecte şi nu afectează pe nimeni într-un mod incorect. O astfel de persoană are o lume interioară fantastică. O persoană cu Mercur în Rac este foarte introvertită, dar caută soluţii de fiecare dată, ca să fie bine pentru toată lumea”, a subliniat Daniela Simulescu.

Iohannis, premii internaționale

Pe 16 noiembrie 2014, Klaus Iohannis a fost ales președintele României, câștigând încrederea românilor cu o viziune – România lucrului bine făcut - despre cum trebuie să evolueze țara noastră în următorii zece ani. Cinci ani mai târziu, Klaus Iohannis a candidat pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale din 2019, cu programul Împreună pentru România Normală. La scrutinul din 24 noiembrie 2019, a câștigat alegerile cu 66,09% din totalul voturilor valabil exprimate.

Președintele Klaus Iohannis a primit numeroase distincții de stat și premii internaționale de prestigiu pentru contribuția sa la promovarea valorilor democratice, a transparenței, statului de drept și a luptei împotriva corupției, precum premiul „Carol cel Mare” al orașului Aachen (2020), premiul „Otto cel Mare” al orașului Magdeburg (2020), premiul European „Coudenhove – Kalergi” (Societatea Europeană Coudenhove-Kalergi, 2020), premiul „Franz Josef Strauss” (Fundația Hanns Seidel, 2018), premiul „Light Unto the Nations” (American Jewish Committee, 2017) sau placheta „Martin Buber” (Fundația Euriade, 2016).

