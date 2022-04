Iodură de potasiu, anunțuri oficiale de la Ministerul Sănătății. Singura situație în care se administrează

Ministerul Sănătății a elaborat Ghidul de informare generală care stabilește condițiile în care se administrează iodura de potasiu de 65 mg, dozele recomadate, cum și când se instituie tratamentul.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, comprimatele se administrează numai în cazul expunerii la iod radioactiv ca urmare a unui incident nuclear, în primele șase ore după anunțul autorităților, în doză unică.

Se va administra numai doza recomandată pentru fiecare categorie de vârstă.

Ghidul este disponibil pe pagina de web www.ms.ro.

Pentru mai multe informații, Ministerul Sănătății va pune la dispoziția publicului un call-center dedicat, unde personal de specialitate va răspunde întrebărilor primite. Numărul de telefon este 021/317.40.06, iar programul este de luni până joi între orele 8.30-16.30 și vineri între orele 8.30-14.30.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre campania de distribuire a pastilelor cu iodură de potasiu:

„Vreau să vorbesc și despre o problemă care este foarte de actualitate, s-a discutat foarte mult despre ea în ultima vreme. Reiau ceea ce am spus în mod repetat, faptul că nu suntem sub amenințarea unui incident nuclear, dar, în mod evident, acesta nu poate fi exclus, nici într-o situație de pace și, cu atât mai puțin, într-o situație de conflict în imediata apropiere a României.

Nu ne referim la arme nucleare, ci la posibilitatea apariției unei situații legate de funcționarea unor centrale nucleare care există în Ucraina, există și în România, dar și în alte țări din jurul nostru. Și într-o perioadă de pace poate apărea oricând o astfel de situație, cu o probabilitate extrem de mică. Noi, însă, am învățat un lucru în pandemie, că trebuie să avem un comportament preventiv și responsabil.

Ceea ce am făcut în ceea ce privește pregătirea răspunsului în situația valului 6, când am extins foarte mult capacitatea de testare, am extins capacitatea de diagnostic și toate lucrurile care duceau la un comportament preventiv. Cred că trebuie consolidat și în alte zone și pentru că a existat acest interes în opinia publică, legat de această situație ipotetică, dar la care autoritățile trebuie să aibă un răspuns. La nivelul Guvernului României s-a luat o decizie de reîmprospătare și completare a rezervelor de iodură de potasiu și găsirea unei soluții încât acestea să ajungă la cetățeni, dar nu înainte de o campanie consistentă de informare“, a spus Alexandru Rafila.

