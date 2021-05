Invitată la DC News TV, Ioana Constantin (PMP) a declarat că „am trei ani de politică, așa activă, deși sunt de vreo cinci ani în spațiul public. Cred că e vremea să fac o pauză din politica activă.”

Ioana Constantin a luat această decizie după rezultatul înregistrat de PMP la alegerile parlamentare.

„Așa am simțit după ceea ce am numit cu toții *un eșec dur la parlamentare. Cu toate că, PMP este al treilea partid ca număr de aleși locali la nivel național. E o campanie de alegeri locale pe care am coordonat-o, dar cred că voi face o pauză din politica mare activă.”, a explicat ea.

Ioana Constantin vrea să-i ajute pe „prietenii unioniști de peste Prut”

Ioana Constantin a mai spus la interviurile DC News că își dorește ca, în perioada următoare, să-și concentreze acțiunile „pentru a-i ajuta pe prietenii unioniști de peste Prut, e un lucru pe care îl voi face cu mare plăcere și cred că e un lucru care contează.”

„Sunt în continuare, rămân membru PMP fără nicio problemă. Este un partid în a cărui construcție am făcut parte și pentru care mi-am dedicat zi de zi, timp de trei ani. Am fost foarte responsabilă, implicată și loială acestei construcții. Am dus patru campanii, trei dintre ele de succes. Eu sunt foarte recunoscătoare membrilor și simpatizanților noștri din țară și din diaspora pentru entuziasmul și dedicarea cu care au făcut lucrurile, dar mai ales pentru solidaritatea pe care au avut-o după alegerile parlamentare.”, a adăugat Ioana Constantin.

Ea a mai spus că „poate sunt tânără, poate n-am experiența asta politică, dar a fost copleșitor să văd modul în care s-au solidarizat cu noi și au sperat până în ultimul moment. E ca la un examen.”

„Nu plec niciunde, dar a existat o dorință de a fi împinsă pe colțul mesei”

„Cred că e loc destul în politica din România pentru oameni corecți și implicați, cred că doar trebuie să dăm timp timpului. Eu nu plec niciunde, deși trebuie să recunosc că a existat așa o dorința de a fi împinsă pe colțul mesei. Eu nu am intrat în politică pentru funcții.”, a dezvăluit Ioana Constantin.