"Eu cred că situaţia în Sectorul 1 a derapat extraordinar de tare. Eu aici am crescut, am studiat, am muncit, locuiesc. Cunosc bine partea asta şi nu a fost niciodată atâta mizerie, atâta degradare. Oriunde priveşti e la fel. E foarte uşor să distrugi, e foarte greu să construieşti.

Dar pe problema asta cu gunoiul, eu sunt singurul candidat care a vorbit de contractul cu Romprest. Am spus de atunci că e un contract pentru care plătim foarte mult şi trebuia renegociat. Unde era dna Armand atunci? Primăria Sectorului 1 se afla la începutul mandatului dnei Armand într-o situaţie în care putea negocia, mai cu seamă că nici Romprest nu este într-o situaţie extraordinară. Exista spaţiu de manevră. Dna Armand a preferat o acţiune în forţă, de PR. Nu ştiu ce şi-a imaginat, că e un fel de dna Kovesi? Dar primarul e gospodar, nu e procuror, nu e de la miliţie, nu trebuie să caute el. Avem instituţii, că altfel nu ştiu de ce le mai avem, dacă primarul s-ar ocupa de asta. Ne-am trezit cu această stare de alertă, spre care s-a prelungit acţiunea de PR a dnei Armand.

Eu sunt de acord că Sectorul 1 este într-o situaţie sanitară gravă, mai ales pe căldura asta, şi a fost şi mai rău în săptămânile astea", a declarat Ioana Constantin la DC NEWS TV.

Recent, Ioana Constantin o criticase dur pe Clotilde Armand pentru situaţia în care se află Sectorul 1.

"Ca la Paris? Cu gunoi, șobolani și gândaci, Clotilde! Ați găsit între timp rețeta să schimbați “mafioții” între ei?

Ați distrus întreg sectorul. Managementul slab, incapacitatea de a renegocia contractul au distrus cel mai bogat sector al Capitalei. Un focar de infecție incredibil. Nu există scuze când pui în pericol sănătatea oamenilor! Când oamenii se luptă cu gândacii peste tot, administratorii de bloc fac dezinsectie si deratizare continuu, fără rezultat. Când pe stradă sunt șobolani morți și gunoi peste tot, pe trotuare, pe arterele principale, în spatele blocurilor. O Rușine fără margini care nu are nicio scuză!", a scris Ioana Constantin pe Facebook.