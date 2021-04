Ioana Constantin: "Este o lovitură ticăloasă aplicată Curții Constituționale din Republica Moldova. Românii de peste Prut se vor putea desprinde de influențele toxice"

Ioana Constantin cataloghează mișcarea făcută ieri de partidele subordonate lui Igor Dodon drept o lovitură ticăloasă. Politicianul PMP subliniază necesitatea declanșării alegerilor anticipate în Republica Moldova.

"Peste Prut, slugile Moscovei Dodon, partidul lui et. co au dat ieri o lovitură ticăloasă Curții Constituționale din R. Moldova și care pune sub semnul întrebării mecanismele democratice. Sunt speriați de anticipate, le e frică de cetățeni, de libertate, de democrație. Când îți e frică de oameni, recurgi la acțiuni în forță, dictatoriale. Anticipatele sunt singura soluție pentru R. Moldova, așa cum a pornit deja demersurile Maia Sandu. Pentru libertate și prosperitate. Iar românii de peste Prut vor putea acum să se desprindă nu doar de partidele anti-democratice, ci și de influențele toxice ale Federației Ruse. Viitorul R. Moldova este numai alături de România și Europa," a scris Ioana Constantin pe contul său de Facebook.