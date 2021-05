Într-un interviu acordat DC News, Ioana Constantin a atras atenţia asupra lipsei de pregătire a tinerilor politicieni USR PLUS care au ajuns, în acest mandat, în Parlamentul României.

"Pe mine altceva mă sperie la cei de la USR PLUS. Au apărut foarte mulţi colegi de la USR PLUS tineri – şi eu sunt foarte tânără – dar total nepregătiţi. Era o domnişoară pe la Bucureşti care explica cum noi şi Republica Moldova suntem două popoare ( Diana Stoica, parlamentar USR PLUS). S-a întâlnit cu doamna Maia Sandu, a făcut o poză, a pus-o pe Facebook şi a explicat că suntem două popoare. După care am căutat-o pe doamna respectivă pe pagina de parlamentar. Am văzut că e din circumscripţia mea, de aici din Bucureşti, am vrut să-i spun nişte lucruri, dar când am ajuns la partea de contact erau foarte multe emoticoane, inimioare şi steluţe.

Şi atunci mi-am pus întrebarea 'cum au ajuns oamenii aceştia în Parlament şi ce aşteptări să avem?'.

Sunt interesanţi parlamentarii aceştia noi", a declarat, la DC News, Ioana Constantin.

Ce a scris Diana Stoica pe Facebook

"Maia Sandu este un lider cu o agendă foarte ambițioasă pentru Republica Moldova. Am avut azi, la Strasbourg, prilejul unei întâlniri foarte bune, în care am discutat despre lupta anticorupție și combaterea pandemiei COVID-19.

Relația specială a României cu Republica Moldova se va îmbunătăți în continuare grație agendei pro-europene a Maiei Sandu. Am toata convingerea că viitorul națiunilor noastre este unul comun în marea familie a Uniuni Europene", a scris Diana Stoica pe Facebook, în data de 19 aprilie 2021.

Ulterior, parlamentarul USR PLUS a modificat mesajul:

"Maia Sandu este un lider cu o agendă foarte ambițioasă pentru Republica Moldova. Am avut azi, la Strasbourg, prilejul unei întâlniri foarte bune, în care am discutat despre lupta anticorupție și combaterea pandemiei COVID-19.Relația specială a României cu Republica Moldova se va îmbunătăți în continuare grație agendei pro-europene a Maiei Sandu. Am toata convingerea că viitorul națiunii noastre este unul comun în marea familie a Uniunii Europene".