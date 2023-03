Întrebări incomode pentru Shurubel, la „Oracolul Vedetelor”

Andrei Lăcătuș - Shurubel, prezentator TV, entertainer și digital creator, vine în platoul Spectacola și DC News, vineri, de la ora 19:00, pentru a răspunde celor mai incomode întrebări.

Shurubel și-a început cariera în radio în liceu, când, în clasa a X-a, a pășit pentru prima dată într-un studio de radio, moment care avea să îi contureze visul de a-și folosi vocea pentru a ajunge la inimile oamenilor. Și așa a și făcut. Peste 10 ani de zile a fost aproape zilnic în casele și în mașinile oamenilor, seara sau chiar de la primele ore ale dimineții. Mai mult, a reușit să aibă succes și cu proiectul „10 lucruri”, care a devenit viral de pe vremea în care YouTube-ul abia prindea contur în viețile românilor.

2020 avea să fie anul în care Shurubel schimba macazul. A renunțat la cariera sa în radio, pentru a-și lua un an sabatic. Un an de căutări, un an în care avea să se descopere și să înțeleagă ce îl face cu adevărat fericit.

„M-am biciuit”, a dezvăluit Shurubel în platoul Spectacola și DC News.

Omul de radio transformat în om de televiziune își spune acum povestea inspirațională. Care a fost motivul pentru care a renunțat la Radio, cum a ajuns să prezinte emisiunea Vorbește Lumea, de la PRO TV, care sunt cele mai mari frici ale sale, dar și care sunt principiile după care se ghidează, aflați vineri seară, pe Spectacola și DC News.

Emisiunea va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News dar și pe DC News TV.

