"Între '87 și '89 a trebuit să cânt cu părul strâns" Maria Dragomiroiu, noi dezvăluiri din carieră, de pe vremea lui Ceaușescu. Tovarășa Elena ar fi zis: Ia terminați cu despletita!

În urmă cu câteva zile, Maria Dragomiroiu și soțul ei, impresarul Bebe Mihu, au fost prezenți la emisiunea Xtra NIght Show de la Antena Stars unde au participat și la o provocare lansată de Dan Capatos: An/N-am. Artista a povestit, printre altele, și despre aspecte mai puțin știute din cariera sa pe vremea fostului regim.

"Eu am avut șansa să cânt pentru Nicolae Ceaușescu. Eram la începutul carierei. Era o mândrie să cânți șefului statului. Dar niciodată n-am cerut nimic. Puteam să cer și eu să-mi dea și mie o aprobare de-o mașină, de ceva... niciodată! Pentru mine a fost această mândrie așa de mare încât n-a mai contat N-am profitat niciodată. Ne descurcam.

Între '87 și '89 a trebuit să cânt cu părul strâns pentru că așa era... de sus."

Dan Capatos a intervenit: A, deci pe vremea aia lumea nu știa de părul dvs. frumos...

Maria Dragomiroiu: Doar doi ani de zile.

Bebe Mihu: Cineva cică ar fi spus la televiziune despre Elena Ceaușescu, ceea ce eu nu prea cred, că ar fi zis - "Ia mai terminați cu despletita! Să vină cu părul strâns!"

Maria Dragomiroiu: Dar nu numai de mine! Fetele trebuiau să fie așa (cu părul strâns), băieții la fel... Mi-aduc aminte - toți băieții din orchestră își prindeau agrafe pe la spate, trebuiau să fie fără păr, fără cercei.

Bebe Mihu: În '88 sau '89 am angajat-o la Scornicești ca să primim și noi o casă. Am făcut cerere și știți ce răspuns am primit de la Primărie? Vă rugăm să vă adresați instituției unde lucrați. Un fel de mișto...

Secretul unei căsnicii fericite

Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu formează un cuplu solid de peste 37 de ani, o poveste de dragoste care a luat naștere chiar în miezul lumii artistice. Impresarul Bebe Mihu a fost captivat de talentul și farmecul Mariei, în timp ce aceasta a fost impresionată de prezența sa elegantă și de abilitățile sale profesionale remarcabile. Astfel, legătura lor a prins rădăcini solide și s-a transformat într-o poveste de iubire care a rezistat până astăzi.

Invitați împreună în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, cu ceva timp în urmă, Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu au dat din casă. Impresarul a dezvăluit cum și-a cunoscut soția: "Am văzut-o la televizor și am venit la București ca să o iau în colaborare. Eu eram director la Țicleni, la Casa de Cultură. Mi s-au lipit ochii de ecran. I-am aflat telefonul și am invitat-o în spectacole.

"Tot timpul era la patru ace. Nu l-am văzut în trening. Numai la costum și cravată', povestește Maria Dragomiroiu despre perioada când l-a cunoscut pe soțul ei. (…) El în fiecare zi îmi spune „Te iubesc!', a mărturisit Maria. Mai mult, aceasta a dezvăluit că soțul o alintă „mâță', potrivit protv.ro.

