Intrarea României în Schengen, pe agenda şedinţei JAI din 8 decembrie. Austria ar fi singura ţară care se mai opune

Conform unor surse citate de G4Media, Austria ar fi singura ţară care s-ar mai opune intrării României în spaţiul Schengen.

Reprezentantul Olandei a transmis aprecieri pentru propunerile făcute de România și a invocat raportul misiunilor în țară a experților olandezi. Acesta a dat indicii că guvernul olandez va cere parlamentului din această țară un vot pozitiv, în favoarea României, dar unul negativ în privința aderării Bulgariei, spun sursele G4Media.

Cele două evenimente care ar putea schimba opinia Austriei

Pe 2 şi 3 decembrie, în Grecia, se va desfăşura reuniunea de lucru la nivel de lideri a Partidului Popular European, la care vor participa atât preşedintele României, Klaus Iohannis, cât şi cancelarul Austriei, Karl Nehammer. De altfel, cei doi lideri au programată o întâlnire, iar pe agenda discuţiilor se află şi aderarea României la spaţiul Schengen.

Apoi, pe 6 decembrie cel mai porbabil, va fi prezentat un proiect al Comisiei Europene care se referă la un plan comun priving migraţia ilegală. Astfel, Comisia Europeană oferă Austriei ocazia de a explica electoratului un eventual vot pozitiv pentru aderarea României la Schengen.

Bode, după un tur de forță la Viena, Berlin şi Bruxelles: Datele care spulberă o teză falsă despre România

Ministrul de Interne, Lucian Bode, care a fost la Viena, Berlin şi Bruxelles, pentru a convinge oficiali europeni că România este pregătită să fie primită în Spaţiul Schegen, a subliniat că acest lucru va fi un plus pentru securitatea europeană.

„Zilele trecute, m-am deplasat la Viena, la Berlin și la Consiliul JAI. În primul rând, întâlnirea de la Viena a fost realizată la solicitarea României și cunoaștem cu toții faptul ca în ultimele zile au existat o serie de declarații, atât ale ministrului de Interne, Gerhard Karner, cât și ale cancelarului Nehammer și în baza acestor declaratii am soliciat o întrevedere cu domnul ministrul al Afacerilor Interne, domnul Karner. Vreau să spun că întâlnirea a fost una constructivă, pentru că am ajuns la concluzia cu toate că era cunoscută această concluzie, cred eu, că aderarea României la spațiul Schengen va fi un plus pentru securitatea europeană, nu un pericol pentru statele membre. I-am prezentat domnului ministru aspecte care țin de afirmațiile pe care le-am văzut în spațiul public ale oficialilor austrieci cu privire la rutele migraționiste din Balcanii de Vest. Datele statistice pe care eu le-am prezentat au legătură cu ultimele rapoarte prezentate de către agențiile europene. Și aici lucrurile sunt foarte clare, conform acestor date, pe primele opt luni, spre exemplu, pe ruta Balcanilor de vest s-au înregistrat în total 128438 de migranți, iar dintre aceștia 3547 au fost înregistrați în România venind din Serbia, fiind vorba de 2,7% din numărul total de imigranți care au reușit să ajungă în UE prin România.

Așadar, teoria că migranții, cei peste 100.000 de solicitanți de azil, care astăzi se află în Austria, ar proveni într-o măsură foarte mare din România, ca fiind intrați prin România, este o teză falsă. În consecință, i-am prezentat și datele Frontex care arătau rutele care sunt accesate de către migranți, pe ruta Balcanilor de Vest și care ajung în Austria, aceste rute nu au legătură cu România.

Și în concluzie, m-am bucurat de faptul că domnul ministru a spus de mai multe ori și m-a asigurat în mai multe rânduri că afirmațiile domniei sale nu sunt împotriva României. Sunt împotriva unui sistem pe care domnia să îl consideră nefuncțional”, a explicat ministrul Lucian Bode la Antena 3 CNN.

„Numai că, încă o dată spun, o eventuală opoziție din partea Austriei în ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen nu va face sistemul funcțional, dimpotrivă. În consecință, sper că în urma acestei întrevederi, decidenții de la vârful statului, mă refer aici la Cancelar și la Ministerul de Interne pe speța Schengen, să fie convinși că România merită să fie membră a spațiului Schengen. Totodată, așa cum am spus, la invitația doamnei Ministru Federal de Interne, Nancy Faeser, m-am deplasat la Berlin, aici lucrurile sunt foarte, foarte bune și sunt total favorabile României”, a subliniat Lucian Bode.

„Pentru România, implicarea Germaniei la susținerea aderării la spațiul Schengen contează enorm și doamna ministru m-a asigurat că în perioada următoare, va sprijini, încerc să citez din ceea ce spunea domnia sa, ferm și vehement decizia favorabilă României, ca pe dată de 8 decembrie în cadrul Consiliului JAI, România să devină membră cu drepturi depline în spațiul Schengen”, a spus Lucian Bode.

