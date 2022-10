Josep Miquel Jornet, invitat la Outlook, emisiune moderată de Radu Golban la DCNewsTV, este profesor la departamentul de Inginerie electrică și computerizată, director al Nanonetworking Ultrabroadband (UN) Laboratory și membru al Institutului pentru Internet Wireless of Things (Internetul lucrurilor) și al Centrului SMART de la Northeastern University.

Josep Miquel Jornet a vorbit la Outlook despre un proiect în derulare, „este al treilea dintr-o linie de proiecte despre aplicaţia de conectare între creier şi maşini”.

„Este foarte interesant pentru că, prin acest proiect, încercăm să creăm o interfață între creier și o mașină, pentru care vrem să folosim semnal electromagnetic, pentru că sunt eu sunt cercetător în domeniul wireless, nu vreau fire, nu vreau diferite lucruri care să iasă din capul oamenilor, deci este vorba despre transmiterea semnalului wireless. Am început cu asta și am realizat că aceste semnale pot fi folosite nu doar pentru a citi, ci și pentru a controla comportamentul neuronilor...

Apoi am realizat că sunt multe studii despre cum se poate folosi lumina pentru a controla comportamentul neuronilor, la nivel celular, iar apoi am descoperit un lucru interesant, și am publicat asta într-un articol din 2019, numim interfață optogenomică; de fapt, pe lângă controlul celulelor, putem folosi de fapt lumina pentru a controla genomul. La ce mă refer prin genom? Mă refer la ADN. Deci, putem folosi lumina pentru a controla comportamentul diferitelor părți ale ADN-ului. Rețineți, ceea ce trebuie să rețină toată lumea, absolut toate celulele din corpul nostru au exact același ADN. Acum, diferite celule din corpul nostru citesc diferite părți ale ADN-ului, de aceea o celulă a pielii este diferită de o celulă a sângelui sau de o celulă musculară, dar toate celulele au același ADN. Este ca atunci când rulezi un program de software și diferite părți ale acestuia implementează diferite funcții ale acelui software. Ceea ce am demonstrat în 2019 a fost că putem folosi lumina pentru a reprograma acest software, iar acest lucru este foarte interesant pentru că ne poate ajuta, spre exemplu, dacă există o funcție în acest cod care a fost coruptă, și care, de exemplu, indică o boală neurodegenerativă, putem merge și corecta acest lucru. Astfel am dezvoltat noul nostru proiect care a început să fie finanțat anul trecut, și am zis că dacă în proiectul anterior am descoperi acest lucru. Vrem să folosim asta, să utilizăm acest lucru pentru a reda funcționalitatea oamenilor cu boli neurodegenerative. Așadar, mereu avem nevoie de acel procent de 30% din efort pentru a ne focusa pe conectarea științei cu aplicabilitatea reală”, a spus Josep Miquel Jornet.

Cum ne va schimba nanotehnologia viaţa. Radu Golban, dialog cu prof. Josep Miquel Jornet, la Outlook

