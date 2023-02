Întâlnire de lucru dintre Ciucă și reprezentanţii Black Sea Oil and Gas: unul dintre subiecte va viza taxa de solidaritate

"În acest moment, am stabilit o întâlnire împreună cu ceilalţi membri, co-preşedinţi ai Coaliţiei, şi ne vedem astăzi după-amiază cu reprezentanţii Black Sea Oil and Gas şi unul dintre subiectele care o să fie abordate va fi şi acela al plăţii taxelor, în conformitate cu Directiva Europeană şi cu Ordonanţa de Urgenţă, ceea ce, în momentul de faţă, este foarte clar prevăzut şi de către Regulamentul Uniunii Europene şi de OUG aprobată în Guvern", a spus Ciucă, într-o conferinţă de presă, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.



Întrebat dacă reprezentanţii acestei companii ar fi cerut să nu plătească taxa de solidaritate, premierul a răspuns: "Nu am discutat în particular cu dumnealor. Ca atare, aşteptăm întâlnirea de astăzi şi vedem despre ce este vorba".

