Înlocuiește zahărul în deserturi cu aceste 7 ingrediente incredibile

O cină cu prietenii se termină, întotdeauna, cu un desert dulce și delicios. Dar, deși deserturile sevite în compania prietenilor sunt mai bune, trebuie să fim mereu atenți la cantitatea de zahăr, pe care o ingerăm,

Nu verificăm întotdeauna câte lingurițe de zahăr folosim în prăjiturile și creme de casă. Dacă depășim cantitatea de zahăr, consecințele nu vor întârzia să apară, iar depunerile de grăsime ar putea crește riscul de boli cardiace sau diabet.

Dar există câteva alternative dulci, cu conținut scăzut de calorii, care pot fi folosite în rețete. Și nu vorbim despre stevie sau miere.



Medicamente naturale, pline de vitamine, care te scapă de răceli. Le poți face acasă, în zece minute

Când facem acasă deserturi, putem folosi și alte ingrediente în loc de zahăr, care care conține aproape 400 de calorii la 100 grame și are un indice glicemic de aproximativ 65.

Multe gospodine folosesc miere pentru a îndulci băuturile calde sau deserturile. Dar, din punct de vedere al caloriilor, nu este o diferență mare. În plus, mierea ar putea afecta pregătirea deserturilor care trebuie să dospească.

Alte gospodine folosesc stevie, un îndulcitor natural extras din frunzele plantei cu același nume. Stevia are puține calorii, dar ar putea avea efecte laxative. Are un indice glicemic de zero și puțini carbohidrați.

Cum se face condimentul perfect pentru pește: nu ai idee cât de ușor poate fi





Pentru a îndulci un desert, putem folosi eritritol, care are un gust foarte asemănător zahărului clasic. Eritriolul este ideal pentru persoanele care țin o dietă, care au diabet și care nu vor să renunțe la un desert dulce, fără a mări nivelul zaharului din sânge.

Siropul de orez, fără fructoză și gluten, este ideal pentru cei care urmează o dietă vegană. Se obține cu amidonul cerealelor. Se poate adăuga în ceaiurile de plante, clătite și budinci. Puteți înlocui 100 de grame de zahăr cu 130 grame de de sirop.

Malțul provine din germinarea cerealelor. Îl putem adăugăm în aluatul pentru prăjituri și tarte, pentru a favoriza dospirea. Trebuie să folosim cu 50% mai mult malț decât zahăr alb pentru a face biscuiți, creme și înghețate perfecte.

Brioșele de cafea și ciocolată la ceașcă se prepară în doar 15 minute, fiind opțiune excelentă atât pentru micul dejun, cât și pentru un desert delicios la finalul cinei.

Toate ingredientele se amestecă se pun în cuptorul cu microunde. Ce poate fi mai ușor?! Brioșele de cafea și ciocolată la ceașcă pot fi preparate chiar și la serviciu.

Ingrediente:

100 grame de făină,

30 grame de cacao,

10 grame de cafea instant,

40 grame de zahăr,

50 ml lapte,

1 ou,

50 grame de unt,

5 grame de zahăr vanilat,

5 grame de praf de copt,

10 grame de zahăr pudră.

Cerneți făina printr-o sită, adăugați cacao, cafeaua instant, zahărul vanilat, praful de copt și amestecați. Topiți untul într-o baie de apă sau la cuptorul cu microunde și adăugați-l în aluat. Bateți oul cu zahărul până se omogenizează, adăugați laptele și amestecați-le ușor în aluat.

Clătite de post, fără ouă și fără lapte: rețeta unui desert ușor și delicios





După consistență, aluatul ar trebui să fie ca o smântâna groasă. Ungeți interiorul ceștilor cu unt și turnați aluatul. Nu umpleți ceașca, deoarece aluatul va crește în timpul gătirii. Prin urmare, trebuie să umpleți recipientele aproximativ 2/3.

Puneți ceștile în cuptorul cu microunde la putere maxima pentru 3 minute. Poate dura mai mult în funcție de cuptorul cu microunde. Prin urmare, pregătirea desertului trebuie verificată cu o scobitoare, care trebuie să rămână uscată. Stropiți brioșele cu zahăr pudră și serviți-le calde. Poftă bună!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News