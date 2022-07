Încă un pas pentru gazul care vine pe ruta Grecia - Bulgaria. Premierul Ciucă, mesaj din Republica Elenă

Nicolae Ciucă a declarat, joi, că interconectorului de gaze Grecia - Bulgaria este extrem de important pentru reţeaua de transport către Europa. Premierul României a făcut aceste declarații în timpul unei vizite de lucru în Republica Elenă, cu prilejul operaţionalizării interconectorului de gaze Grecia - Bulgaria.



"Este un interconector cât se poate de important pentru tot ce înseamnă reţeaua de transport gaze către Europa. Practic, acest interconector va asigura legătura între reţeaua care trece prin Anatolya şi Adriatică şi, de asemenea, se leagă prin conducta BRUA, dând astfel consistenţă coridorului vertical şi asigurând aprovizionarea cu gaze atât a Bulgariei, cât şi a României. Şi, desigur, putem să asigurăm aprovizionarea cu gaze a partenerilor noştri estici, Ucraina şi Republica Moldova, şi desigur a celorlalte ţări care se află pe diagrama de distribuţie a acestei reţele de gaze", a spus Ciucă în cadrul unei conferinţe de presă comune cu omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis.

România şi Grecia urmează să semneze un memorandum

Premierul a menţionat că miniştrii Energiei din România şi Grecia urmează să semneze un memorandum referitor la proiectele comune pe termen mediu şi lung.



"Este cea de-a doua întâlnire pe care o avem într-o perioadă scurtă de timp. Cu o zi înainte să înceapă invazia din Ucraina am avut vizita oficială la Bucureşti, unde împreună am semnat declaraţia comună de întărire a colaborării politice, economice şi sectoriale. Astăzi am putut să avem o continuare coerentă a deciziilor pe care le-am luat împreună la Bucureşti.

În cadrul delegaţiei de astăzi am avut reprezentanţii de la ministerele Energiei din Grecia şi România, am avut reprezentanţi ai companiilor care sunt cei ce pun în practică deciziile politice pe care le luăm şi pot spune că a fost o întâlnire cât se poate de dinamică şi practică, ce are obiective pe termen scurt şi obiective pe termen mediul şi lung, urmând ca la nivelul miniştrilor Energiei să aibă loc semnarea unui memorandum care să asigure proiectele noastre comune pe termen mediu şi lung", a adăugat Nicolae Ciucă.

Apare o nouă taxă pentru fiecare locuință din România: de poluare. Atenție dacă ai centrală pe gaz, anunțul făcut de ministrul Mediului

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat că România va fi obligată să impoziteze fiecare gospodărie în funcție de o nouă taxă: gradul de poluare pe care-l generează. Noua taxă va fi introdusă din 2027 și va fi una la nivel european, după cum a spus ministrul în cadrul emisiunii AgroStrategia, de la TVR 1.

Decizia face parte dintr-o serie care au fost adoptate la ultima reuniune de la Luxemburg, a miniștrilor mediului din UE. Ministrul român al Mediului a afirmat că deciziile luate vor avea impact asupra fiecărui cetățean european.

”În primul și în primul rând, deciziile vizează reducerea emisiilor de carbon în sectorul rezidențial și sectorul de mobilitate. Sectorul rezidențial înseamnă că Fondul social de climă, care se constituie din 2027, se va alimenta prin introducerea unor taxe de carbon la nivelul fiecărui cetățean care locuiește undeva în UE și care, prin încălzirea locuinței sau prin folosirea energiilor emițătoare de dioxid de carbon, poluează. Acest lucru înseamnă că la nivelul fiecărei gospodării se va calcula amprenta de carbon și se vor aplica niște taxe”, a anunțat ministrul Mediului. Vezi mai mult AICI.

